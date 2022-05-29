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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Война может быть дольше, чем ожидалось". Верещук призвала украинцев выезжать с оккупированных территорий

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Верещук призвала находить "пути и возможности" для выезда с оккупированной территории
Верещук призвала находить "пути и возможности" для выезда с оккупированной территории
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Война Украины и России может продолжатся дольше, чем ожидают люди, и быть более кровавой. Об этом 29 мая заявила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Эта война, возможно, будет длиннее, чем ожидалось. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем, и мы ее отвоюем. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли. После 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась. Особенно это касается тех, кто сейчас проживает на временно оккупированных территориях, им сейчас очень непросто", – написала она.

Вице-премьер отметила, что жители оккупированных территорий страны "должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей", и дала им свои советы.

"Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей", – заявила Верещук.

Она также рекомендовала не брать у оккупантов российские паспорта, которые они раздают на захваченной территории Украины.

"Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала открытого вторжения в Украину российская армия оккупировала части территорий на севере, востоке и юге страны. В апреле захватчиков вытеснили из северных областей Украины.

Россияне ввели в каждом городе на временно оккупированных территориях Украины принудительную фильтрацию для местных жителей. Об этом 16 мая сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", – говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

Теги: Россия, война, оккупация, паспорт, гражданство, эвакуация, вторжение, Ирина Верещук, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, вице-премьер, российские оккупанты
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