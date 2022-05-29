"Война может быть дольше, чем ожидалось". Верещук призвала украинцев выезжать с оккупированных территорий

"Эта война, возможно, будет длиннее, чем ожидалось. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем, и мы ее отвоюем. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли. После 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась. Особенно это касается тех, кто сейчас проживает на временно оккупированных территориях, им сейчас очень непросто", – написала она.

Вице-премьер отметила, что жители оккупированных территорий страны "должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей", и дала им свои советы.

"Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей", – заявила Верещук.

Она также рекомендовала не брать у оккупантов российские паспорта, которые они раздают на захваченной территории Украины.

"Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)