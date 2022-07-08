Глава МИД Украины об участии Лаврова во встрече министров G20: 100% изоляции не было даже у Адольфа Гитлера и нацистов

Даже когда находятся страны, пускающие Лаврова (на фото) за дипломатический стол, то есть другие страны, которые не хотят сидеть с ним за одним столом, отметил Кулеба Фото: EPA

Такое мнение 7 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Главу МИД спросили, не является ли приглашение Лаврова на саммит министров G20 сигналом, что Россию начали "пускать за дипломатический стол".

"Даже когда находятся страны, пускающие Лаврова за дипломатический стол, то здесь же находятся другие страны, которые не хотят сидеть с ним за одним столом и не посещают эти переговоры или происходящие рабочие ужины", – ответил Кулеба.

Он признал, что есть страны, готовые предоставлять такую платформу для России.

"100% изоляции не было даже у [лидера нацистской Германии] Адольфа Гитлера и у нацистских руководителей. Также были страны, которые, несмотря на войну, на все преступления, совершенные ими, продолжали общаться. А некоторые после войны убежище даже предоставляли. Так что здесь тоже есть пример для повторения", – отметил глава МИД Украины.

Важно другое, продолжил Кулеба, – что накануне встречи G20 он созвонился с руководителями МИД других стран "Большой двадцатки".

"Мы скоординировали наши позиции и скоординировали то, что услышит господин Лавров, какую позицию будут продвигать наши партнеры на встрече", – резюмировал украинский министр.