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Нельзя позволять России использовать саммит G20 в качестве трибуны – глава МИД Германии

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Бербок заявила, что нападение России на Украину будет одной из главных тем предстоящего саммита G20
Бербок заявила, что нападение России на Украину будет одной из главных тем предстоящего саммита G20
Фото: EPA

России нельзя позволять использовать встречу G20 в своих целях. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 6 июля накануне встречи глав МИД стран “Большой двадцатки“, сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Бербок заявила, что страны – участницы саммита заинтересованы в том, чтобы международное право уважалось и соблюдалось.

“И это также причина, по которой мы не должны позволять России использовать встречу [G20 в Индонезии] в качестве трибуны“, – подчеркнула министр.

По ее словам, G20 сосредоточится на том, “как мы справимся с российской агрессивной войной против Украины и ее последствиями для всего мира“.

“Ужас войны охватил украинскую землю, но в глобализованном мире ее последствия далеко не ограничиваются этим. Россия убивает не только бомбами, но и преднамеренно использует зависимости и голод в качестве оружия. Народ Мали и Нигерии почувствовал это, как и Ливан, Аргентина и Индия“, – заявила Бербок.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. 

На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. В мае он принял приглашение и сказал: “Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов“.

27 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин также согласился участвовать в саммите. После этого Зеленский заявил, что примет участие во встрече, только если в ней не будут участвовать представители России.

Теги: МИД, МИД Германии, саммит G20, встреча, Анналена Бербок
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