Нельзя позволять России использовать саммит G20 в качестве трибуны – глава МИД Германии

Бербок заявила, что нападение России на Украину будет одной из главных тем предстоящего саммита G20 Фото: EPA

Бербок заявила, что страны – участницы саммита заинтересованы в том, чтобы международное право уважалось и соблюдалось.

“И это также причина, по которой мы не должны позволять России использовать встречу [G20 в Индонезии] в качестве трибуны“, – подчеркнула министр.

По ее словам, G20 сосредоточится на том, “как мы справимся с российской агрессивной войной против Украины и ее последствиями для всего мира“.

“Ужас войны охватил украинскую землю, но в глобализованном мире ее последствия далеко не ограничиваются этим. Россия убивает не только бомбами, но и преднамеренно использует зависимости и голод в качестве оружия. Народ Мали и Нигерии почувствовал это, как и Ливан, Аргентина и Индия“, – заявила Бербок.