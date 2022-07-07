Нельзя позволять России использовать саммит G20 в качестве трибуны – глава МИД Германии

Бербок заявила, что страны – участницы саммита заинтересованы в том, чтобы международное право уважалось и соблюдалось.
“И это также причина, по которой мы не должны позволять России использовать встречу [G20 в Индонезии] в качестве трибуны“, – подчеркнула министр.
По ее словам, G20 сосредоточится на том, “как мы справимся с российской агрессивной войной против Украины и ее последствиями для всего мира“.
“Ужас войны охватил украинскую землю, но в глобализованном мире ее последствия далеко не ограничиваются этим. Россия убивает не только бомбами, но и преднамеренно использует зависимости и голод в качестве оружия. Народ Мали и Нигерии почувствовал это, как и Ливан, Аргентина и Индия“, – заявила Бербок.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. В мае он принял приглашение и сказал: “Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов“.
27 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин также согласился участвовать в саммите. После этого Зеленский заявил, что примет участие во встрече, только если в ней не будут участвовать представители России.