Премьер Ирландии о военных преступлениях оккупантов в Украине: Кто давал указания – будут привлечены к ответственности

Об этом 6 июля на совместном брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Запись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

Мартин сообщил, что сегодня посетил Бородянку, Ирпень и Бучу Киевской области, где воочию увидел ужасные последствия российской агрессии.

По словам премьера, он пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о жестокости оккупантов, а также о необходимости восстановления инфраструктуры в этих населенных пунктах.

"Использование террора против гражданского населения – это военные преступления. И отвечающие за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям", – сказал Мартин.

Зеленский отметил, что Сенат Ирландии (верхняя палата парламента) принял резолюцию о признании преступлений оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

"Мы очень ценим такое решение и должны работать совместно со всеми странами мира, защищающими международный правопорядок, для привлечения российских военных преступников к ответственности, для справедливости", – подчеркнул президент.

Мартин прибыл в Киев 6 июля – это первый в истории визит главы правительства Ирландии в Украину. Его цель – выразить поддержку и солидарность Украине, которая подверглась "аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению" со стороны России, указала пресс-служба кабмина Ирландии.

Зеленский рассказал, что обсудил с Мартином седьмой пакет санкций, чтобы РФ "почувствовала цену своих террористических действий".

Приехать в Украину Мартина пригласил Зеленский перед тем, как Европейский совет одобрил заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС на недавнем саммите в Брюсселе.

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