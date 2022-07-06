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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Ирландии о военных преступлениях оккупантов в Украине: Кто давал указания – будут привлечены к ответственности

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Мартин 6 июля посетил освобожденные от российских оккупантов Бородянку, Ирпень и Бучу
Мартин 6 июля посетил освобожденные от российских оккупантов Бородянку, Ирпень и Бучу
Фото: president.gov.ua

Война, которую 24 февраля против Украины начала РФ, – большое нарушение международного права, всего того, за что стоит Ирландия.

Об этом 6 июля на совместном брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Запись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.  

Мартин сообщил, что сегодня посетил Бородянку, Ирпень и Бучу Киевской области, где воочию увидел ужасные последствия российской агрессии.

По словам премьера, он пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о жестокости оккупантов, а также о необходимости восстановления инфраструктуры в этих населенных пунктах.

"Использование террора против гражданского населения – это военные преступления. И отвечающие за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям", – сказал Мартин.

Зеленский отметил, что Сенат Ирландии (верхняя палата парламента) принял резолюцию о признании преступлений оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

"Мы очень ценим такое решение и должны работать совместно со всеми странами мира, защищающими международный правопорядок, для привлечения российских военных преступников к ответственности, для справедливости", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712581819808135/

Мартин прибыл в Киев 6 июля – это первый в истории визит главы правительства Ирландии в Украину. Его цель – выразить поддержку и солидарность Украине, которая подверглась "аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению" со стороны России, указала пресс-служба кабмина Ирландии.

Зеленский рассказал, что обсудил с Мартином седьмой пакет санкций, чтобы РФ "почувствовала цену своих террористических действий".

Приехать в Украину Мартина пригласил Зеленский перед тем, как Европейский совет одобрил заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС на недавнем саммите в Брюсселе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину уже приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан. 

По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине. 

Хан приезжал в Украину в марте и апреле. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области. В июне Хан осмотрел места военных преступлений России в Харькове.

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