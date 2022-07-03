Если Путин решит приехать на саммит G20, его ждет недружественный прием – премьер Австралии

"Мы верим в то, что нужно изолировать Россию, насколько это возможно... Если Путин захочет приехать на эту встречу (а я не уверен, что он это сделает), тогда он получит тот прием, которого заслуживает, – недружественный. Он не уважает правопорядок в мире и не ведет себя в соответствии с ценностями этого мира в 2022 году", – сказал он.

Зеленский заявил, что участие его в этом саммите будет зависеть от того, будет ли там представлена РФ.