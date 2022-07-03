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Если Путин решит приехать на саммит G20, его ждет недружественный прием – премьер Австралии

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В Кремле заявляли, что Путин принял приглашение на саммит G20
В Кремле заявляли, что Путин принял приглашение на саммит G20
Фото: EPA

Если президент России Владимир Путин решит приехать на саммит "Большой двадцатки" в ноябре, его ждет недружественный прием. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 3 июля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы верим в то, что нужно изолировать Россию, насколько это возможно... Если Путин захочет приехать на эту встречу (а я не уверен, что он это сделает), тогда он получит тот прием, которого заслуживает, – недружественный. Он не уважает правопорядок в мире и не ведет себя в соответствии с ценностями этого мира в 2022 году", – сказал он.

Зеленский заявил, что участие его в этом саммите будет зависеть от того, будет ли там представлена РФ.

Контекст:

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы "хотя бы на часть встречи" пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.

27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки", но не смог сказать, глава Кремля будет лично принимать участие или по видеосвязи.

Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент [Индонезии Джоко] Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик. Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Австралия, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20, Энтони Альбанезе
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