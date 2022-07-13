Кулеба о решении Канады и Германии по турбине для "Северного потока": Это ошибка, которая только умножит проблемы

Кулеба: Зради, безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали, – это ошибка Фото: ЕРА

"Зради", безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали, – это ошибка, которая ставит в победную позицию Россию. Это решение не решит проблем, это решение только умножит проблемы. Они суверенные страны, имеют право принимать те решения, которые считают нужными. Но мы с этим решением не соглашаемся", – сказал он.

Украина в принципе против подхода, когда санкционный режим должен "подстраиваться под прихоти или причуды" РФ, добавил он.

"Сегодня они создали проблему со снабжением газа в Германию, требуют изменить под них санкционное законодательство Канады, а не Германии, завтра они создадут другую проблему, снова будут требовать что-то изменить. Так просто санкционный режим будет разрушен. Именно в этом главная опасность данного решения. В Канаде, кстати Всемирный конгресс украинцев и украинский юрист канадского происхождения Дэниел Билак подали иск против этого решения. Посмотрим, чем завершится его рассмотрение. Но даже в самой Канаде многие несогласны с этим решением. Это не только позиция Украины, это позиция всех людей, которые понимают, что подобные прецеденты ведут к разрушению санкционного режима, созданного теми же странами. И мы им кстати, очень благодарны за введенные санкции", – резюмировал Кулеба.