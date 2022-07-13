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Кулеба о решении Канады и Германии по турбине для "Северного потока": Это ошибка, которая только умножит проблемы

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Кулеба: Зради, безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали, это ошибка
Кулеба: Зради, безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали, – это ошибка
Фото: ЕРА

Украина не согласна с решением Канады о передаче Германии турбины для российского газопровода "Северный поток". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 13 июля на онлайн-брифинге, который транслировали на странице МИД в Facebook.

"Зради", безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали, – это ошибка, которая ставит в победную позицию Россию. Это решение не решит проблем, это решение только умножит проблемы. Они суверенные страны, имеют право принимать те решения, которые считают нужными. Но мы с этим решением не соглашаемся", – сказал он. 

Украина в принципе против подхода, когда санкционный режим должен "подстраиваться под прихоти или причуды" РФ, добавил он. 

"Сегодня они создали проблему со снабжением газа в Германию, требуют изменить под них санкционное законодательство Канады, а не Германии, завтра они создадут другую проблему, снова будут требовать что-то изменить. Так просто санкционный режим будет разрушен. Именно в этом главная опасность данного решения. В Канаде, кстати Всемирный конгресс украинцев и украинский юрист канадского происхождения Дэниел Билак подали иск против этого решения. Посмотрим, чем завершится его рассмотрение. Но даже в самой Канаде многие несогласны с этим решением. Это не только позиция Украины, это позиция всех людей, которые понимают, что подобные прецеденты ведут к разрушению санкционного режима, созданного теми же странами. И мы им кстати, очень благодарны за введенные санкции", – резюмировал Кулеба. 

Контекст:

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Канада, санкции, Всемирный конгресс украинцев, МИД Украины, юрист, Северный поток, Дмитрий Кулеба, турбины, российский газ, иск
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