По мнению заявителей, приостановка санкций против РФ – серьезная ошибка с ужасными последствиями Фото: EPA

Генеральный директор Всемирного конгресса Украинцев Пол Грод назвал решение канадского правительства о приостановке санкций серьезной ошибкой с ужасными последствиями. По его словам, нельзя предоставлять террористическому государству инструменты, необходимые для финансирования убийства десятков тысяч невинных людей.

Лидер организации подчеркнул, что турбины, необходимые для поставки российского газа, есть в Украине, и Европа должна настаивать на их использовании. Он выразил понимание, что за это придется платить дороже, но назвал единственным способом предотвратить это немедленное прекращение войны.

В своем обращении Пол Грод на украинском языке задал вопрос, каких исключений из санкций террористическое государство потребует завтра и послезавтра, если сегодня его претензии удовлетворят.