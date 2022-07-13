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Всемирный конгресс украинцев подал иск в канадский суд, чтобы заблокировать возвращение турбины для "Северного потока"

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По мнению заявителей, приостановка санкций против РФ серьезная ошибка с ужасными последствиями
По мнению заявителей, приостановка санкций против РФ – серьезная ошибка с ужасными последствиями
Фото: EPA

Всемирный конгресс украинцев 12 июля подал иск в канадский суд с требованием отменить решение правительства Канады о возвращении в Германию турбины Siemens, ремонт которой российский "Газпром" называл причиной сокращения поставок газа в Европу. Об этом сообщает сайт Всемирного конгресса Украинцев.

Генеральный директор Всемирного конгресса Украинцев Пол Грод назвал решение канадского правительства о приостановке санкций серьезной ошибкой с ужасными последствиями. По его словам, нельзя предоставлять террористическому государству инструменты, необходимые для финансирования убийства десятков тысяч невинных людей.

Лидер организации подчеркнул, что турбины, необходимые для поставки российского газа, есть в Украине, и Европа должна настаивать на их использовании. Он выразил понимание, что за это придется платить дороже, но назвал единственным способом предотвратить это немедленное прекращение войны. 

В своем обращении Пол Грод на украинском языке задал вопрос, каких исключений из санкций террористическое государство потребует завтра и послезавтра, если сегодня его претензии удовлетворят.

Контекст:

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.

Теги: Газпром, газ, Канада, Всемирный конгресс украинцев, диаспора, Северный поток, война России против Украины, турбины
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