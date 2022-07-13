Всемирный конгресс украинцев подал иск в канадский суд, чтобы заблокировать возвращение турбины для "Северного потока"

Генеральный директор Всемирного конгресса Украинцев Пол Грод назвал решение канадского правительства о приостановке санкций серьезной ошибкой с ужасными последствиями. По его словам, нельзя предоставлять террористическому государству инструменты, необходимые для финансирования убийства десятков тысяч невинных людей.
Лидер организации подчеркнул, что турбины, необходимые для поставки российского газа, есть в Украине, и Европа должна настаивать на их использовании. Он выразил понимание, что за это придется платить дороже, но назвал единственным способом предотвратить это немедленное прекращение войны.
В своем обращении Пол Грод на украинском языке задал вопрос, каких исключений из санкций террористическое государство потребует завтра и послезавтра, если сегодня его претензии удовлетворят.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.