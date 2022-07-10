Очень плохой прецедент – Макогон о решении Канады вернуть Германии турбину с газопровода "Северный поток"

"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию (плюс 100 млн м³ в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", – написал он.
Гендиректор ОГТСУ отметил, что это может снизить цену на газ с уровня $1800–1900 за тыс. м³.
"Но я считаю, что даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу (90 млн м³ в сутки) и через Украину "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн м³ в сутки. Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание "Газпрома" продолжать шантажировать Европу", – заявил Макогон.
Он выразил уверенность, что Европа "сделает выводы из этой ситуации и в самом ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ".
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7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, Макогон заявлял, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку". Он призывал передать турбину Украине.
Однако 9 июля стало известно, что власти Канады решили в виде исключения вернуть турбину Германии. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон считает, что иначе Германия не получит необходимых объемов газа и немцы "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что, даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что он первым будет бороться за новый жесткий пакет санкций ЕС против РФ из-за ее нападения на Украину, но сильные санкции "должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше", чем экономике Германии. Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство. Хабек предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Хабек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем".