Очень плохой прецедент – Макогон о решении Канады вернуть Германии турбину с газопровода "Северный поток"

"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию (плюс 100 млн м³ в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", – написал он.

Гендиректор ОГТСУ отметил, что это может снизить цену на газ с уровня $1800–1900 за тыс. м³.

"Но я считаю, что даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу (90 млн м³ в сутки) и через Украину "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн м³ в сутки. Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание "Газпрома" продолжать шантажировать Европу", – заявил Макогон.

Он выразил уверенность, что Европа "сделает выводы из этой ситуации и в самом ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ".

7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, Макогон заявлял, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку". Он призывал передать турбину Украине.

Однако 9 июля стало известно, что власти Канады решили в виде исключения вернуть турбину Германии. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон считает, что иначе Германия не получит необходимых объемов газа и немцы "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома".