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"С тяжелым сердцем". Германия попросила Канаду вернуть турбину для "Северного потока" – СМИ

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Габек считает, что заполненные газохранилища в Германии важны для всей Европы
Габек считает, что заполненные газохранилища в Германии важны для всей Европы
Фото: ЕРА

Германия остро нуждается в поставках российского газа, поэтому министр экономики страны Роберт Габек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину Siemens с газопровода "Северный поток", находящуюся там на ремонте, сообщает Вloomberg.

В интервью агентству Габек сказал, что турбину нужно вернуть в течение нескольких дней. Это, считает он, лишит президента России Владимира Путина "отговорок" в вопросе сокращения поставок топлива по газопроводу.

РАО "Газпром" 16 июня объявило о снижении объемов прокачки газа в Европу через "Северный поток" на 60%. Там объяснили это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта". 

По словам немецкого министра, он первым будет бороться за следующий жесткий пакет санкций ЕС против РФ, но сильные санкции "должны вредить России и Путину больше", чем экономике Германии.

Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство.

Он предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Габек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем", отмечает Вloomberg.

Контекст:

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Они объяснили это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер  в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".

Теги: Германия, газ, Канада, газопровод, Северный поток, Европа, Siemens, Роберт Хабек
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