"С тяжелым сердцем". Германия попросила Канаду вернуть турбину для "Северного потока" – СМИ

В интервью агентству Габек сказал, что турбину нужно вернуть в течение нескольких дней. Это, считает он, лишит президента России Владимира Путина "отговорок" в вопросе сокращения поставок топлива по газопроводу.

РАО "Газпром" 16 июня объявило о снижении объемов прокачки газа в Европу через "Северный поток" на 60%. Там объяснили это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта".

По словам немецкого министра, он первым будет бороться за следующий жесткий пакет санкций ЕС против РФ, но сильные санкции "должны вредить России и Путину больше", чем экономике Германии.

Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство.

Он предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Габек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем", отмечает Вloomberg.