Siemens отвергла обвинения РФ в задержке поставок российского газа в Европу

Он отметил, что, даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было б таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".
Как сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle, 11 июля начнется 10-дневное плановое техническое обслуживание трубопровода. Министр экономики Германии Роберт Хабек и представители энергетической отрасли обеспокоены тем, что "после этого "Газпром" может не возобновить подачу газа по "Северному потоку".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Они объяснили это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".