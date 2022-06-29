Siemens отвергла обвинения РФ в задержке поставок российского газа в Европу

Компания Siemens заявила, что не имеет отношения к сокращению поставок российского газа в Европу Фото: EPA

Он отметил, что, даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было б таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".

Как сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle, 11 июля начнется 10-дневное плановое техническое обслуживание трубопровода. Министр экономики Германии Роберт Хабек и представители энергетической отрасли обеспокоены тем, что "после этого "Газпром" может не возобновить подачу газа по "Северному потоку".