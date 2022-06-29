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Siemens отвергла обвинения РФ в задержке поставок российского газа в Европу

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Компания Siemens заявила, что не имеет отношения к сокращению поставок российского газа в Европу
Компания Siemens заявила, что не имеет отношения к сокращению поставок российского газа в Европу
Фото: EPA

Глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер считает необоснованными утверждения России о том, что поставки газа в Германию сокращены из-за задержек ремонта российского оборудования со стороны компании. Об этом он 29 июня заявил немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что, даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было б таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".

Как сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle, 11 июля начнется 10-дневное плановое техническое обслуживание трубопровода. Министр экономики Германии Роберт Хабек и представители энергетической отрасли обеспокоены тем, что "после этого "Газпром" может не возобновить подачу газа по "Северному потоку".

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Они объяснили это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Теги: Газпром, Россия, Германия, газопровод, Северный поток, Европа, Siemens, российский газ
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