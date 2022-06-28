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Сейм Литвы официально запретил импорт российского газа, кроме транзита в Калининград

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Решение о запрете импорта российского газа в Литву поддержали 123 депутата Сейма
Решение о запрете импорта российского газа в Литву поддержали 123 депутата Сейма
Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Flickr

Сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону №VIII-1973 о природном газе, законодательно запретив импорт природного газа из России, за исключением его транзита в Калининградскую область (РФ).

За соответствующее решение проголосовали 123 члена парламента, двое воздержались, отмечается на сайте Сейма Литвы.

Согласно принятым поправкам к закону, газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа (СПГ) будут доступны только поставщикам из государств, не представляющих угрозы национальной безопасности страны, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининградскую область РФ.

С апреля Литва первой в ЕС в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, сообщали в минэнергетики страны.

При этом газ транзитом через Литву продолжал транспортироваться для нужд Калининграда. Но российский "Газпром" сообщил оператору газотранспортной системы Литвы Amber Grid, что не намерен импортировать газ из России через литовско-белорусское соединение, добавили в министерстве энергетики Литвы.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Об отказе с конца апреля от российских нефти и газа заявила и Австралия.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Седьмой пакет санкций ЕС против России обязательно будет, но, наверное, без газового эмбарго, заявлял в начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В Еврокомиссии пока не рассматривают введение газового эмбарго против России, отметил в интервью, опубликованном 4 июня, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Теги: Россия, газ, Литва, импорт, угрозы, запрет, транзит, Калининград, СПГ, безопасность, российский газ, Сейм Литвы
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