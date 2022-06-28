Сейм Литвы официально запретил импорт российского газа, кроме транзита в Калининград

За соответствующее решение проголосовали 123 члена парламента, двое воздержались, отмечается на сайте Сейма Литвы.

Согласно принятым поправкам к закону, газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа (СПГ) будут доступны только поставщикам из государств, не представляющих угрозы национальной безопасности страны, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининградскую область РФ.

С апреля Литва первой в ЕС в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, сообщали в минэнергетики страны.

При этом газ транзитом через Литву продолжал транспортироваться для нужд Калининграда. Но российский "Газпром" сообщил оператору газотранспортной системы Литвы Amber Grid, что не намерен импортировать газ из России через литовско-белорусское соединение, добавили в министерстве энергетики Литвы.