"Передадим дальше в РФ. После победы". Украина попросила Канаду передать ей турбину для "Северного потока" вместо Германии

И без "Северного потока" достаточно свободных мощностей для транзита газа в Германию, отметили в ОГТСУ Фото: nord-stream.com

Об этом 7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, сообщил в Facebook генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Как сообщило Вloomberg, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину Siemens с газопровода "Северный поток", находящуюся там на ремонте.

В интервью агентству Хабек сказал, что турбину нужно вернуть в течение нескольких дней. Это, считает он, лишит президента России Владимира Путина "отговорок" в вопросе сокращения поставок газа по трубопроводу.

"Просим Канаду передать турбину "Газпрома" не в Германию, а в Украину. Мы передадим дальше в РФ. Может быть. После победы, – написал Макогон. – Напомню нашим немецким партнерам, что и без "Северного потока" достаточно свободных мощностей для транзита газа в Германию. Украина может хоть сейчас транспортировать весь объем "Северного потока", а есть незадействованный газопровод "Ямал" через Польшу. Мы не должны подвергаться шантажу Кремля!".