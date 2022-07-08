"Передадим дальше в РФ. После победы". Украина попросила Канаду передать ей турбину для "Северного потока" вместо Германии

Об этом 7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, сообщил в Facebook генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
Как сообщило Вloomberg, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину Siemens с газопровода "Северный поток", находящуюся там на ремонте.
В интервью агентству Хабек сказал, что турбину нужно вернуть в течение нескольких дней. Это, считает он, лишит президента России Владимира Путина "отговорок" в вопросе сокращения поставок газа по трубопроводу.
"Просим Канаду передать турбину "Газпрома" не в Германию, а в Украину. Мы передадим дальше в РФ. Может быть. После победы, – написал Макогон. – Напомню нашим немецким партнерам, что и без "Северного потока" достаточно свободных мощностей для транзита газа в Германию. Украина может хоть сейчас транспортировать весь объем "Северного потока", а есть незадействованный газопровод "Ямал" через Польшу. Мы не должны подвергаться шантажу Кремля!".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Они объяснили это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".
Хабек в интервью Вloomberg заявил, что он первым будет бороться за новый жесткий пакет санкций ЕС против РФ из-за ее нападения на Украину, но сильные санкции "должны вредить России и Путину больше", чем экономике Германии.
Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство. Хабек предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Габек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем".