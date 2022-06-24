Член Сената Канады призывает ЕС использовать ГТС Украины вместо "Северного потока"

Он заявил, что страны мира должны поощрять сокращение закупок российского газа, поскольку экспорт топлива из РФ "обеспечивает непрерывный приток денег, необходимых для финансирования незаконной и аморальной агрессии России против Украины".

Также, по его мнению, оставшиеся поставки следует перенаправить с газопровода "Северный поток" в украинскую газотранспортную систему, потому что это вынудит российскую армию "пересмотреть свои попытки уничтожить всю украинскую инфраструктуру".

По поводу газопровода "Северный поток – 2" он добавил, что это "обреченный проект" и он никогда не будет введен в эксплуатацию.