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Член Сената Канады призывает ЕС использовать ГТС Украины вместо "Северного потока"

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Канадский сенатор заявил, что "Северный поток 2" обреченный проект
Канадский сенатор заявил, что "Северный поток – 2" – обреченный проект
Фото: EPA

Поставка российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины вместо газопровода "Северный поток" заставит армию Российской Федерации не уничтожать инфраструктуру Украины. Такое мнение в комментарии изданию Guildhall 24 июня высказал член Сената Канады, заместитель главы Прогрессивной сенатской группы Пьер Дальфонд.

Он заявил, что страны мира должны поощрять сокращение закупок российского газа, поскольку экспорт топлива из РФ "обеспечивает непрерывный приток денег, необходимых для финансирования незаконной и аморальной агрессии России против Украины".

Также, по его мнению, оставшиеся поставки следует перенаправить с газопровода "Северный поток" в украинскую газотранспортную систему, потому что это вынудит российскую армию "пересмотреть свои попытки уничтожить всю украинскую инфраструктуру".

По поводу газопровода "Северный поток – 2" он добавил, что это "обреченный проект" и он никогда не будет введен в эксплуатацию.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

В Бундестаге призвали прекратить импорт российского газа через "Северный поток" из-за преступлений РФ против Украины.

14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³).

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, Канада, ГТС, Северный поток, Европа, война России против Украины, инфраструктура, ЕС
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