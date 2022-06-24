В парламенте Финляндии призвали закрыть "Северный поток"

Европа не может быть зависима от страны, которая "не уважает международный правопорядок", отметил депутат Эдускунты Адлеркройц Фото: FinnishParliament (Eduskunta) / Flickr

Об этом 23 июня в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Финляндии (Эдускунты), член комитета по обороне Андерс Адлеркройц.

По его словам, Европа не может быть зависима от страны, которая "не уважает международный правопорядок".

"Уже весьма давно стало очевидным, что энергетика для России – это более чем бизнес и источник доходов. Она использовала свою власть над энергопотоками и ранее, что было видно при принятии решений в отношении газопровода "Северный поток – 2"… Многие страны не хотели тогда рассматривать проблему иначе, чем в экологическом разрезе. Жестокое нападение на Украину привело к быстрой смене мнений в этом вопросе", – отметил Адлеркройц.