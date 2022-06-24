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В парламенте Финляндии призвали закрыть "Северный поток"

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Европа не может быть зависима от страны, которая "не уважает международный правопорядок", отметил депутат Эдускунты Адлеркройц
Европа не может быть зависима от страны, которая "не уважает международный правопорядок", отметил депутат Эдускунты Адлеркройц
Фото: FinnishParliament (Eduskunta) / Flickr

Европа должна покончить с зависимостью от российских энергоресурсов, в частности, закрыв трубопровод "Северный поток".

Об этом 23 июня в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Финляндии (Эдускунты), член комитета по обороне Андерс Адлеркройц.

По его словам, Европа не может быть зависима от страны, которая "не уважает международный правопорядок".

"Уже весьма давно стало очевидным, что энергетика для России – это более чем бизнес и источник доходов. Она использовала свою власть над энергопотоками и ранее, что было видно при принятии решений в отношении газопровода "Северный поток – 2"… Многие страны не хотели тогда рассматривать проблему иначе, чем в экологическом разрезе. Жестокое нападение на Украину привело к быстрой смене мнений в этом вопросе", – отметил Адлеркройц.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

В Бундестаге призвали прекратить импорт российского газа через "Северный поток" из-за преступлений РФ против Украины.

14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³) "в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

15 июня "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего ее суточная производительность с 16 июня составит до 67 млн м³ в сутки.

Теги: Газпром, Россия, импорт, депутаты, Финляндия, газопровод, Северный поток, парламент, Европа, российский газ, зависимость
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