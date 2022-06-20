Отказ от газа из "Северного потока – 1" резонен, если будет согласован на европейском уровне – депутат парламента Швейцарии

Он подчеркнул, что Социал-демократическая партия Швейцарии внесла предложения по дополнительным санкциям, а именно по заморозке счетов подсанкционных россиян, а также по запрету на торговлю российским газом и нефтью в Швейцарии.
"Еще в 2021 году национальный советник Социал-демократической партии Джон Палт призвал Швейцарию отказаться от покупок газа через "Северный поток – 2". Абсолютно ясно, что Швейцария должна как можно скорее избавиться от использования ископаемых видов топлива. В то же время отказ от газа из "Северного потока – 1" резонен, если будет согласован на европейском уровне", – подытожил депутат.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.
Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил Макогон.
В Бундестаге призвали прекратить импорт российского газа через "Северный поток" из-за преступлений РФ против Украины.
14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³) "в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
15 июня "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего ее суточная производительность с 16 июня составит до 67 млн м³ в сутки.