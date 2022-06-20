Отказ от газа из "Северного потока – 1" резонен, если будет согласован на европейском уровне – депутат парламента Швейцарии

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря Фото: EPA

Он подчеркнул, что Социал-демократическая партия Швейцарии внесла предложения по дополнительным санкциям, а именно по заморозке счетов подсанкционных россиян, а также по запрету на торговлю российским газом и нефтью в Швейцарии.

"Еще в 2021 году национальный советник Социал-демократической партии Джон Палт призвал Швейцарию отказаться от покупок газа через "Северный поток – 2". Абсолютно ясно, что Швейцария должна как можно скорее избавиться от использования ископаемых видов топлива. В то же время отказ от газа из "Северного потока – 1" резонен, если будет согласован на европейском уровне", – подытожил депутат.