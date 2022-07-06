Евросоюз должен готовиться к полному прекращению поставок российского газа – фон дер Ляйен

Во время выступления в Европарламенте 6 июля фон дер Ляйен отметила, что Путин продолжает использовать энергоносители как оружие и ЕС должен быть готов к перебоям в поставках.

"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", – цитирует "Европейская правда" главу Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что продолжается работа по защите единого европейского рынка и промышленных цепочек от возможных сбоев поставок. Она заверила, что в рамках мер по защите рынка Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.