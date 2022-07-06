Евросоюз должен готовиться к полному прекращению поставок российского газа – фон дер Ляйен

Во время выступления в Европарламенте 6 июля фон дер Ляйен отметила, что Путин продолжает использовать энергоносители как оружие и ЕС должен быть готов к перебоям в поставках.
"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", – цитирует "Европейская правда" главу Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен добавила, что продолжается работа по защите единого европейского рынка и промышленных цепочек от возможных сбоев поставок. Она заверила, что в рамках мер по защите рынка Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.
27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях. В мае Россия остановила поставки газа в Финляндию и Нидерланды, с 1 июня – в Данию. Эти страны тоже отказались платить в рублях.
Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.
14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки.
Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон 25 июня заявила, что 12 стран Евросоюза полностью или частично остались без газа из России. В то же время ЕС достиг соглашения об увеличении поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой – переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, подчеркнув, что в мае уже удалось поставить рекордные 12,8 млрд м³.