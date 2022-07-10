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Канада решила вернуть в Германию турбину для "Северного потока", несмотря на просьбу Украины не делать этого

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В Канаде объяснили свое решение интересами немцев
В Канаде объяснили свое решение интересами немцев
Фото: ЕРА

Канада приняла решение вернуть в Германию находившуюся на ремонте турбину Siemens с газопровода "Северный поток". Об этом 9 июля объявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщил Bloomberg.

Уилкинсон подчеркнул, что решение принято "после обширных обсуждений" с представителями Европы и Международным энергетическим агентством. Он считает, что в противном случае Германия не получит необходимых объемов газа и очень серьезно пострадает экономика страны.

Немцы, по словам министра, "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома" с приходом холодов.

Член канадского правительства отметил, что разрешение для компании Siemens Canada на возврат отремонтированной техники будет "ограничено по времени".

По данным The Globe and Mail, Канада уже отправила турбину в Германию.

7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку".

Макогон призывал передать турбину не Германии, а Украине.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер  в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что он первым будет бороться за новый жесткий пакет санкций ЕС против РФ из-за ее нападения на Украину, но сильные санкции "должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше", чем экономике Германии. Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство. Хабек предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Хабек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем".

Теги: Германия, Канада, санкции, экономика, газопровод, Северный поток, ремонт, Siemens, турбины
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