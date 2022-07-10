Канада решила вернуть в Германию турбину для "Северного потока", несмотря на просьбу Украины не делать этого

Уилкинсон подчеркнул, что решение принято "после обширных обсуждений" с представителями Европы и Международным энергетическим агентством. Он считает, что в противном случае Германия не получит необходимых объемов газа и очень серьезно пострадает экономика страны.

Немцы, по словам министра, "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома" с приходом холодов.

Член канадского правительства отметил, что разрешение для компании Siemens Canada на возврат отремонтированной техники будет "ограничено по времени".

По данным The Globe and Mail, Канада уже отправила турбину в Германию.

7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку".

Макогон призывал передать турбину не Германии, а Украине.