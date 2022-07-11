Зеленский: Канада не должна была, но все же решила передать турбину для "Северного потока". Стыдно смотреть

Он рассказал, что из-за этого решения Канады Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Канады в Украине. Как отмечали в МИД, дипломату выразили разочарование Киева. Канаду призвали пересмотреть решение.
"Сегодня был непростой день. Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать практически России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может выдавить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем небезопасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – возмутился Зеленский.
Такое решение в РФ будут расценивать исключительно как слабость, пояснил президент.
"Такая у них логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", – продолжил он.
Зеленский подчеркнул, что решение о турбине еще можно пересмотреть.
"Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы, – добавил он. – Весь день продолжается разбор завалов в городе Часов Яр Донецкой области. Позавчера российские террористы нанесли удар по двум многоэтажкам, и в настоящее время в списке погибших 31 человек. Девятерых удалось спасти. Харьков пережил новые жестокие удары российской армии. Очередная ракета попала в жилой дом – один подъезд полностью разрушен. Утром же оккупанты обстреляли Салтовский и Киевский районы из реактивной артиллерии – пять человек убиты. Ракетным ударам подверглась Одесская область, продолжились чрезвычайно жестокие боевые действия в Донецкой области и на территории Луганской области. Мои соболезнования всем родным и близким погибших... И на таком фоне просто стыдно смотреть, как людям не хватает смелости, чтобы честно разобраться с одной турбиной".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что, даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".
Германия остро нуждается в поставках российского газа, поэтому министр экономики страны Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину Siemens с газопровода "Северный поток", находящуюся там на ремонте, сообщило агентство Вloomberg 7 июля. Политик предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Хабек добавил, что делает это "с тяжелым сердцем".
7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку". Макогон призывал передать турбину не Германии, а Украине.
9 июля стало известно, что власти Канады решили в виде исключения вернуть турбину Германии. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон считает, что иначе Германия не получит необходимых объемов газа и немцы "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома".
10 июля МИД Украины выразил разочарование решением канадских властей. Евросоюз и США поддержали решение Канады.