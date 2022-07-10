МИД Украины и Минэнерго выразили разочарование решением Канады вернуть Германии турбину газопровода "Северный поток"

"В день оглашения этого решения армия Российской Федерации обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд населенных пунктов в Запорожской области. РФ действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки получили ранения", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что международное сообщество, в том числе Канада и Германия, ввело ряд санкций против России, чтобы остановить ее войну против Украины, и Киев благодарен за эти решительные действия.

"В то же время последняя канадско-германская договоренность и объявленное на ее основе решение – это подстраивание санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие – укрепит чувство безнаказанности Москвы", – заявили в министерствах.

В МИД подчеркнули, что Россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии.

"Во-первых, компрессорная станция "Северного потока – 1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению "Газпрома" сейчас работают только три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились с 167 млн до 67 млн м³ газа в сутки. Во-вторых, Россия может продолжить непрерывную поставку газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка по "Северному потоку – 1" невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас "Газпром" использует менее 40% от оплаченных мощностей", – говорится в заявлении.

Министерство отметило, что в рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 млн м³ газа в день. Кроме того, он может забронировать еще до 135 млн м³ в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе и Украина "может полностью заменить "Северный поток – 1". Также существует маршрут транзита газа через Польшу, способный транспортировать до 90 млн м³ газа в сутки.

"Россия отказалась от его использования по собственному выбору и может возобновить транспортировку газа в Германию, если действительно преследует цель остаться надежным поставщиком ЕС. Таким образом, требование России об обязательном возвращении турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, не имеющим технического обоснования. Украина предоставила исчерпывающие разъяснения германской и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято", – заявили в МИД.

В Минэнерго и МИД уверены, что передача турбины "Северного потока – 1" позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы.

"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима. Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", – подчеркивается в заявлении.

9 июля стало известно, что власти Канады решили в виде исключения вернуть турбину Германии. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон считает, что иначе Германия не получит необходимых объемов газа и немцы "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома".