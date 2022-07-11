Россия вечером нанесла еще один удар по Одесской области, пострадавших нет – ОВА

Днем российские оккупанты выпустили по области семь ракет из самолетов над Черным морем. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что РФ атаковала область ракетами Х-31.
Как рассказал Марченко, в результате удара повреждены частный жилой дом и ряд объектов инфраструктуры, в том числе портовой. О жертвах или пострадавших он не сообщал.
"Вечером был нанесен еще один ракетный удар. К счастью, пострадавших нет", – добавил Марченко.
Как отметил спикер ОВА Сергей Братчук, также в результате вечерней атаки нет разрушений.
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погибли 22 человека, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.
5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем. 6 июля оккупанты вновь попытались с самолета ударить ракетой по Одесской области, ее также уничтожили над морем.
29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия с 24 февраля выпустила по Украине уже 2811 ракет.