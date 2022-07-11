Россия вечером нанесла еще один удар по Одесской области, пострадавших нет – ОВА

Оккупанты за день выпустили по Одесской области девять ракет Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces (иллюстративное)

Днем российские оккупанты выпустили по области семь ракет из самолетов над Черным морем. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что РФ атаковала область ракетами Х-31.

Как рассказал Марченко, в результате удара повреждены частный жилой дом и ряд объектов инфраструктуры, в том числе портовой. О жертвах или пострадавших он не сообщал.

"Вечером был нанесен еще один ракетный удар. К счастью, пострадавших нет", – добавил Марченко.

Как отметил спикер ОВА Сергей Братчук, также в результате вечерней атаки нет разрушений.