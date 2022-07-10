Оккупанты доставили в Севастополь подбитый под Змеиным катер – Одесская ОВА

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики",– написал Братчук

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал об уничтожении двух российских катеров типа "Раптор" возле Змеиного 1 мая. По меньшей мере еще один такой катер украинские военные существенно повредили, а также уничтожили с помощью беспилотника Bayraktar десантный катер типа "Серна".

17 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты пытаются поднять со дна потопленный катер, 28 мая об этом писали также в командовании "Юг".

По подсчетам украинского Forbes на 1 июля, всего за время оккупации Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники на $915 млн. Большую часть этой суммы составляет стоимость затопленного крейсера "Москва".