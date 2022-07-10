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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты доставили в Севастополь подбитый под Змеиным катер – Одесская ОВА

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Россия потеряла возле острова Змеиный несколько катеров
Россия потеряла возле острова Змеиный несколько катеров
Фото: depositphotos.com

Войска РФ доставили в Севастополь в аннексированном Крыму катер типа "Раптор" под названием "Юнармеец Балтики", который украинские силы подбили во время боев за остров Змеиный. Об этом 9 июля сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики",– написал Братчук

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал об уничтожении двух российских катеров типа "Раптор" возле Змеиного 1 мая. По меньшей мере еще один такой катер украинские военные существенно повредили, а также уничтожили с помощью беспилотника Bayraktar десантный катер типа "Серна". 

17 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты пытаются поднять со дна потопленный катер, 28 мая об этом писали также в командовании "Юг"

По подсчетам украинского Forbes на 1 июля, всего за время оккупации Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники на $915 млн. Большую часть этой суммы составляет стоимость затопленного крейсера "Москва". 

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Теги: Крым, Севастополь, корабль, Одесская область, катер, война России против Украины, корабли, российские военные, остров Змеиный, Сергей Братчук
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