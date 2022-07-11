В Одессе задержали российского агента, разведывавшего позиции противокорабельных комплексов – СБУ

Корректировщик огня, как стало известно СБУ, был завербован представителем спецслужб России для ведения подрывной деятельности в Одессе.
"Полученные координаты украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем ПВО оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге Украины", – сказано в сообщении.
Следствие выяснило, что еще одна задача, которую российские спецслужбы поставили перед шпионом – формирование агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге.
Следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении в совершении преступления, суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста.
7 июля СБУ уже обращала внимание, что Россия пытается выявить местонахождение систем ПВО ВСУ вблизи южного и восточного фронтов.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая. Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.
15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.
По данным Генштаба ВСУ, на утро 11 июля с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов.
Среди них подбитый ракетами Harpoon буксир "Василий Бех" и флагман ЧМФ РФ крейсер "Москва", который был подбит Вооруженными силами Украины 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Усиление украинской береговой обороны ракетами Harpoon, по мнению экспертов, поставило крест на планах оккупантов провести десантную операцию в районе Одессы. Советник главы МВД Вадим Денисенко после освобождении от войск РФ острова Змеиный заявил, что и в этой части моря с точки зрения высадки десанта "россияне теперь несостоятельны".