В Одессе задержали российского агента, разведывавшего позиции противокорабельных комплексов – СБУ

Корректировщик огня, как стало известно СБУ, был завербован представителем спецслужб России для ведения подрывной деятельности в Одессе.

"Полученные координаты украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем ПВО оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге Украины", – сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что еще одна задача, которую российские спецслужбы поставили перед шпионом – формирование агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге.

Следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении в совершении преступления, суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста.

7 июля СБУ уже обращала внимание, что Россия пытается выявить местонахождение систем ПВО ВСУ вблизи южного и восточного фронтов.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая. Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.