Россия пытается установить местонахождение украинских систем ПВО – СБУ

В СБУ сообщили о задержании российского агента в Днепропетровской области Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным спецслужбы, в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.

"По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины. При этом на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила шесть из семи ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предатель был завербован представителем спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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