Россия пытается установить местонахождение украинских систем ПВО – СБУ

По данным спецслужбы, в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.
"По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины. При этом на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила шесть из семи ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что предатель был завербован представителем спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне.
Президент Владимир Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.
Зеленский заявлял, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.