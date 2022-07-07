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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается установить местонахождение украинских систем ПВО – СБУ

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В СБУ сообщили о задержании российского агента в Днепропетровской области
В СБУ сообщили о задержании российского агента в Днепропетровской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила попытку России установить местонахождение систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины вблизи южного и восточного фронтов. Об этом 7 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.

"По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины. При этом на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила шесть из семи ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предатель был завербован представителем спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне.

Президент Владимир Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.

Зеленский заявлял, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Днепропетровская область, ПВО, контрразведка, спецслужбы, война России против Украины, ракеты
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