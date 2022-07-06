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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила о разоблачении восьми украинцев, которые сотрудничали с Россией

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Служба безопасности сообщила о разоблачении жителей Киева, Одесской и Луганской областей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами
Служба безопасности сообщила о разоблачении жителей Киева, Одесской и Луганской областей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о задержании жительницы Киевской области, которую подозревают в сотрудничестве с российскими военными во время оккупации Ворзеля. Об этом 6 июля сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

"В Киевской области задержана предательница, которая "сдавала" оккупантам адреса проживания участников АТО и бойцов территориальной бороны в поселке Ворзель. Также она совместно с агрессорами грабила жилье местных жителей", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Кроме того, СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд производство в отношении мужчины, которого подозревают в передаче россиянам разведданных об обороне Киева и дислокации украинских военных.

"Злоумышленник был задержан во время попытки передачи секретной информации. СБУ установила, что он был завербован представителем спецслужб РФ для ведения подрывной деятельности. Он также публично призывал присоединяться к оккупационным группировкам и оправдывал их преступления. Ему грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы", – добавил Дехтяренко.

Также СБУ сообщила о вручении подозрения в коллаборационизме руководителю одного из крупнейших государственных агрохолдингов в Луганской области (других деталей не приводится) и нейтрализации в Одесской области пятерых "российских интернет-агентов, которые "разгоняли" через соцсети деструктивные сообщения".


Контекст:

С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности расследует более тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационизма. 

Теги: СБУ, Украина, Киевская область, агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко
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