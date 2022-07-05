СБУ сообщила об аресте активов украинских предприятий и банка, которые спонсировали агрессию РФ

Правоохранители установили, что часть прибыли предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины Фото: Служба безпеки України / Facebook

Правоохранители установили, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины и ее ослабление.

Ориентировочная стоимость всего арестованного судом имущества обоих юридических лиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав – более 1,2 млрд грн.

"СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства", – говорится в сообщении.

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