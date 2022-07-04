СБУ задержала агента, собиравшего разведданные для ракетных ударов РФ по Одесской области

Следователи выяснили, что уроженец Одесской области в течение мая через мессенджер передавал представителям России и Беларуси данные, которые могли использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.
В частности, речь идет о подробной информации о:
В ходе обыска у злоумышленника нашли и изъяли мобильные телефоны с доказательствами. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Ракеты попали в жилой дом и базу отдыха. По последней информации, погиб 21 человек, 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шесть детей и беременная женщина.