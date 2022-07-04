СБУ задержала агента, собиравшего разведданные для ракетных ударов РФ по Одесской области

СБУ задержала мужчину, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для нанесения ракетных ударов Фото: depositphotos.com

Следователи выяснили, что уроженец Одесской области в течение мая через мессенджер передавал представителям России и Беларуси данные, которые могли использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В частности, речь идет о подробной информации о:

перемещении по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения;

местах попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района;

дислокации отдельных воинских формирований ВСУ.

В ходе обыска у злоумышленника нашли и изъяли мобильные телефоны с доказательствами. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

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