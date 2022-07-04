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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала агента, собиравшего разведданные для ракетных ударов РФ по Одесской области

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СБУ задержала мужчину, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для нанесения ракетных ударов
СБУ задержала мужчину, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для нанесения ракетных ударов
Фото: depositphotos.com

СБУ задержала местного жителя Одесской области, который собирал разведывательные данные о дислокации подразделений ВСУ и перемещении военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Следователи выяснили, что уроженец Одесской области в течение мая через мессенджер передавал представителям России и Беларуси данные, которые могли использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В частности, речь идет о подробной информации о:

  • перемещении по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения;
  • местах попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района;
  • дислокации отдельных воинских формирований ВСУ.

В ходе обыска у злоумышленника нашли и изъяли мобильные телефоны с доказательствами. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0ztChNVoYmH1fbhAofX6NRS9WQSJjHr54edTCqkz7jjHvJx25P3S2PSJMPwjXwHu7l

Контекст:

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Ракеты попали в жилой дом и базу отдыха. По последней информации, погиб 21 человек38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шесть детей и беременная женщина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, шпионаж, Одесская область, война России против Украины, задержание
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