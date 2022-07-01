СБУ задержала россиянина, которого Литва объявила в международный розыск

"Контрразведчики СБУ установили, что россиянин скрывается на территории Украины, чтобы избежать уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики. Его объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми схемами. Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он скрылся и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ", – говорится в сообщении.

К иностранцу может быть применен экстрадиционный арест. Правоохранители проверяют его возможную причастность к совершению преступлений в Украине.