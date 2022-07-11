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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв обстрела Харькова российскими оккупантами увеличилось вдвое – данные прокуратуры

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Оккупанты обстреляли Харьков несколько раз с начала суток
Оккупанты обстреляли Харьков несколько раз с начала суток
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegrаm

Обстрел Харькова российскими оккупантами 11 июля забрал жизни шести мирных жителей. Об этом в Telegrаm проинформировала Харьковская областная прокуратура.

"В результате сегодняшнего массового обстрела оккупантами в Харькове [...] получил ранения 31 человек, среди которых двое детей четырех и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний подросток со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо в автомобиле. От взрыва их тела изувечены", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в Киевском и Салтовском районах Харькова, которые обстреливали оккупанты, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам", – подчеркнули в ведомстве.

Последний за понедельник ракетный удар по Харькову из РСЗО "Смерч" оккупанты нанесли около 10.20. Было выпущено около 10 ракет. Они попали в район жилых домов, пострадали также шиномонтаж и общественный транспорт. Ранее было известно о трех погибших.

В минобороны России утверждают, что атаковали в Харькове "пункты дислокации украинских нацбатальонов и иностранных наемников".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь с 10-го на 11 июля российские оккупанты трижды обстреливали Харьков. Одна ракета попала в жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания. Из-под завалов живой вытащили 86-летнюю женщину из квартиры на втором этаже. Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского помещения в этом же районе города, а также в здание школы в Слободском районе.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Юрий Зиненко
редактор, журналист
Теги: транспорт, Харьков, убийство, война, прокуратура, РСЗО, вторжение, РСЗО Смерч, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, уголовное производство, погибшие, автомобиль, российские оккупанты
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