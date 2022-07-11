В РФ утверждают, что били ракетами в Харькове по "националистам и наемникам". По данным ОВА, погибли трое мирных жителей, ранены дети

Там утверждают, что атаковали "пункты дислокации украинских нацбатальонов и иностранных наемников".

Как сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела в Слободском районе под огнем оказались гражданские постройки – торговый центр и дома харьковчан.

Несколько снарядов разорвались во дворах. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров.

По последним данным ОВА, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них два ребенка – четырех и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести.

Трое погибли.