Евросоюз и США поддержали решение Канады вернуть ФРГ турбину газопровода "Северный поток". Украина была против

"Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что Россия уменьшит поставки газа по "Северному потоку – 1". Что касается санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом", – сказал он.

Решение Канады поддержали также Соединенные Штаты, заявил 11 июля представитель Государственного департамента Нед Прайс. По словам спикера, которого цитирует Reuters, отремонтированная в Канаде турбина позволит странам Европы в краткосрочной перспективе пополнить запасы газа, повысить свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также "противодействовать усилиям России по превращению энергии в оружие".

7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку".

Макогон призывал передать турбину не Германии, а Украине.

9 июля стало известно, что власти Канады решили в виде исключения вернуть турбину Германии. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон считает, что иначе Германия не получит необходимых объемов газа и немцы "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома".

10 июля МИД Украины выразил разочарование решением канадских властей.