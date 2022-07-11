Евросоюз и США поддержали решение Канады вернуть ФРГ турбину газопровода "Северный поток". Украина была против

"Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что Россия уменьшит поставки газа по "Северному потоку – 1". Что касается санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом", – сказал он.
Решение Канады поддержали также Соединенные Штаты, заявил 11 июля представитель Государственного департамента Нед Прайс. По словам спикера, которого цитирует Reuters, отремонтированная в Канаде турбина позволит странам Европы в краткосрочной перспективе пополнить запасы газа, повысить свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также "противодействовать усилиям России по превращению энергии в оружие".
7 июля, комментируя просьбу Германии к Канаде вернуть турбину для трубопровода, чтобы можно было качать необходимые объемы газа, генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина хоть сейчас может транспортировать в Европу столько же газа, сколько прокачивали по "Северному потоку".
Макогон призывал передать турбину не Германии, а Украине.
9 июля стало известно, что власти Канады решили в виде исключения вернуть турбину Германии. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон считает, что иначе Германия не получит необходимых объемов газа и немцы "рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома".
10 июля МИД Украины выразил разочарование решением канадских властей.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что, даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".
Германия остро нуждается в поставках российского газа, поэтому министр экономики страны Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину Siemens с газопровода "Северный поток", находящуюся там на ремонте, сообщило агентство Вloomberg 7 июля. Политик предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Хабек добавил, что делает это "с тяжелым сердцем".