Из-под завалов разрушенного оккупантами жилого дома в Часовом Яру достали тела 31 погибшего – ГСЧС

"По состоянию на 18.00 личным составом Главного управления обнаружены и извлечены из-под завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часовой Яр тела 31 погибшего человека, спасены из-под завалов девять человек", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что работы на разрушенном объекте продолжаются.

Ранее было известно о 26 погибших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей, в том числе девятилетний ребенок.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.