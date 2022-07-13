"Обсуждать нечего". Украина и Россия сейчас не ведут переговоров о завершении войны, сказал Кулеба

"Сейчас нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции России и продолжения ее агрессии против нашей страны. Так что обсуждать нечего", – сказал он в ответ на вопрос о мирном соглашении.

Цель Украины, подчеркнул Кулеба, – освободить свои территории и "восстановить нашу территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и на юге Украины".

"Это конечная точка нашей переговорной позиции", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин, подчеркнул он.