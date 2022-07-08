Невзоров: Путину я могу порекомендовать только пулю в висок. И то это слишком для него красиво

"Я могу ему лично порекомендовать только пулю в висок. И то это слишком для него красиво. За такие деяния не расплачиваются", – сказал Невзоров в ответ на вопрос о том, какой есть у Путина выход, чтобы "сохранить лицо" и выскочить из авантюры.
Телеведущий говорит, что у Путина "еще одна неприятность" – стало известно, что при строительстве так называемого бункера главы Кремля "все поперли".
"Если у него дворец покрылся плесенью и осыпается, то понятное дело, что половину сортового бетона тоже украли и бункер очень даже уязвим. Чего он такой грустненький-то ходит? Что у него такая печаль в последнее время в глазах? Понятно, что и бункер не сортовой, – добавил Невзоров. – Я не буду ничего ему советовать. Не мог бы ничего ему советовать, даже если бы мне предложили его вразумить и переговорить с ним. Ты знаешь, я боюсь, что у нас очень много работы с Telegram, с YouTube, с "Наповалом", я бы не нашел время для Владимира Владимировича. А нет! Я бы готов был обсудить с ним меню на его поминках".
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории", – подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку. О том, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину, сообщали и в Офисе президента Украины.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
Италия, Франция и Германия считают, что условия и формат мирных переговоров должны определяться Украиной, мир не должен быть продиктован РФ, заявляли лидеры стран во время поездки в Киев 16 июня.
Зеленский придерживается мнения, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". Об этом он говорил 27 июня лидерам G7, писали мировые СМИ.