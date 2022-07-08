Невзоров: Путину я могу порекомендовать только пулю в висок. И то это слишком для него красиво

"Я могу ему лично порекомендовать только пулю в висок. И то это слишком для него красиво. За такие деяния не расплачиваются", – сказал Невзоров в ответ на вопрос о том, какой есть у Путина выход, чтобы "сохранить лицо" и выскочить из авантюры.

Телеведущий говорит, что у Путина "еще одна неприятность" – стало известно, что при строительстве так называемого бункера главы Кремля "все поперли".

"Если у него дворец покрылся плесенью и осыпается, то понятное дело, что половину сортового бетона тоже украли и бункер очень даже уязвим. Чего он такой грустненький-то ходит? Что у него такая печаль в последнее время в глазах? Понятно, что и бункер не сортовой, – добавил Невзоров. – Я не буду ничего ему советовать. Не мог бы ничего ему советовать, даже если бы мне предложили его вразумить и переговорить с ним. Ты знаешь, я боюсь, что у нас очень много работы с Telegram, с YouTube, с "Наповалом", я бы не нашел время для Владимира Владимировича. А нет! Я бы готов был обсудить с ним меню на его поминках".

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