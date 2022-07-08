Невзоров: В России уже проводят тайную мобилизацию, что называется, писают, не снимая штанов

Он напомнил, что, согласно оценке украинской власти, потери российской армии в Украине составляют до 115 тыс. убитыми и ранеными. Такие данные 5 июля озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Если учесть, что погибших, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 36,7 тыс., то остальные более 70 тыс. – это раненые.

"На самом деле убитые на войне – гораздо более оптимальная единица, чем тяжелораненые. Потому что тяжелораненые – это отвлечение огромного числа медиков, это конвои, сопровождения, особый транспорт. Это количество тяжелораненых может полностью парализовать армию. А почти все ранения – тяжелые или тяжелейшие, судя по тому, что я, например, знаю из Питера", – сказал Невзоров.

Он отметил, что хотя огромное количество российских военнослужащих "стали кормом для опарышей в полях Украины", Россия не намерена сворачивать военные действия.

"Как известно, гробы скучают... Это страна зевающих гробов, – отметил публицист. – В России все-таки будут проводить мобилизацию. Ее и сейчас проводят. Что называется, писают, не снимая штанов, делая это пока тайно".

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