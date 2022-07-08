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Невзоров: В России уже проводят тайную мобилизацию, что называется, писают, не снимая штанов

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Невзоров: Как известно, гробы скучают... Россия это страна зевающих гробов
Невзоров: Как известно, гробы скучают... Россия – это страна зевающих гробов
Фото: lydianevzorova / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что России уже не хватает ресурсов для продолжения войны в Украине и она проводит мобилизацию, которая пока носит тайный характер.

Он напомнил, что, согласно оценке украинской власти, потери российской армии в Украине составляют до 115 тыс. убитыми и ранеными. Такие данные 5 июля озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Если учесть, что погибших, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 36,7 тыс., то остальные более 70 тыс. – это раненые.

"На самом деле убитые на войне – гораздо более оптимальная единица, чем тяжелораненые. Потому что тяжелораненые – это отвлечение огромного числа медиков, это конвои, сопровождения, особый транспорт. Это количество тяжелораненых может полностью парализовать армию. А почти все ранения – тяжелые или тяжелейшие, судя по тому, что я, например, знаю из Питера", – сказал Невзоров. 

Он отметил, что хотя огромное количество российских военнослужащих "стали кормом для опарышей в полях Украины", Россия не намерена сворачивать военные действия. 

"Как известно, гробы скучают... Это страна зевающих гробов, – отметил публицист. – В России все-таки будут проводить мобилизацию. Ее и сейчас проводят. Что называется, писают, не снимая штанов, делая это пока тайно". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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