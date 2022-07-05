Потери оккупантов в Украине – до 115 тыс. убитыми и ранеными – Подоляк

По оценке Подоляка, регулярные армейские части РФ потеряли убитыми 36 тыс. военнослужащих, частные военные компании – от 10 до 12 тыс.

Подоляк подчеркнул, что в воинских частях, которые задействованы в захвате ОРЛО, осталось 25–35% живой силы.

Контекст:

Генштаб ВСУ сообщал, что с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 июля российские войска потеряли убитыми около 36 350 военнослужащих. Число раненых оккупантов украинский Генштаб в ежедневных сводках не приводит.

По оценке советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, только в боях за Северодонецк и Лисичанск оккупанты потеряли до 7 тыс. военнослужащих убитыми.