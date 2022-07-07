Россия завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга – СМИ

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях. Источник в колонии ИК-7 рассказал изданию, что из исправительного учреждения ночью 6 июля вывезли (согласно документам – в Ростовскую область) около 40 заключенных.

По данным другого собеседника редакции, из колонии ИК-6 увезли 11 человек. По "случайному совпадению" в колонии в ту ночь отключили все телефоны, пишут "Важные истории".

Ранее, по данным "Важных историй" заключенных для отправки в Украину в этих колониях вербовали представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". За поездку на шесть месяцев на Донбасс обещали деньги и амнистию, предупреждая, что "вернутся не все". Семьям погибших обещали выплатить по 5 млн российских рублей, рассказал собеседник издания.

О вербовке заключенных для отправки "на Донбасс" сообщали также информаторы Gulagu.net. По их информации, первых "добровольцев" из ИК-7 могли вывезли в ночь на 3 июля.