Россия завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга – СМИ

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях. Источник в колонии ИК-7 рассказал изданию, что из исправительного учреждения ночью 6 июля вывезли (согласно документам – в Ростовскую область) около 40 заключенных.
По данным другого собеседника редакции, из колонии ИК-6 увезли 11 человек. По "случайному совпадению" в колонии в ту ночь отключили все телефоны, пишут "Важные истории".
Ранее, по данным "Важных историй" заключенных для отправки в Украину в этих колониях вербовали представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". За поездку на шесть месяцев на Донбасс обещали деньги и амнистию, предупреждая, что "вернутся не все". Семьям погибших обещали выплатить по 5 млн российских рублей, рассказал собеседник издания.
О вербовке заключенных для отправки "на Донбасс" сообщали также информаторы Gulagu.net. По их информации, первых "добровольцев" из ИК-7 могли вывезли в ночь на 3 июля.
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в результате полномасштабного вторжения в Украину на утро 7 июля достигли около 36 650 военных.