ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга – СМИ

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Российские СМИ утверждают, что заключенных из петербургских тюрем вербовала ЧВК "Вагнер"
Российские СМИ утверждают, что заключенных из петербургских тюрем вербовала ЧВК "Вагнер"
Фото: depositphotos.com

Более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным, сообщили 6 июля российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net в Telegram со ссылкой на свои источники.

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях. Источник в колонии ИК-7 рассказал изданию, что из исправительного учреждения ночью 6 июля вывезли (согласно документам – в Ростовскую область) около 40 заключенных.

По данным другого собеседника редакции, из колонии ИК-6 увезли 11 человек. По "случайному совпадению" в колонии в ту ночь отключили все телефоны, пишут "Важные истории".

Ранее, по данным "Важных историй" заключенных для отправки в Украину в этих колониях вербовали представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". За поездку на шесть месяцев на Донбасс обещали деньги и амнистию, предупреждая, что "вернутся не все". Семьям погибших обещали выплатить по 5 млн российских рублей, рассказал собеседник издания.

О вербовке заключенных для отправки "на Донбасс" сообщали также информаторы Gulagu.net. По их информации, первых "добровольцев" из ИК-7 могли вывезли в ночь на 3 июля.

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в результате полномасштабного вторжения в Украину на утро 7 июля достигли около 36 650 военных.

Теги: Россия, Украина, тюрьма, Санкт-Петербург, военные, заключенные, мобилизация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, ЧВК, колония, российские оккупанты
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