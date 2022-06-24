В британской разведке рассказали, зачем РФ может использовать пилотов "Вагнера" в войне против Украины

Пилот российского Су-25 катапультировался и был взят в плен Фото: EPA

В ведомстве напомнили, что ранее в июне был взят в плен пилот сбитого российского самолета Су-25. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, в ходе допроса оказалось, что он работает наемником в ЧВК "Вагнер".

"Пилот признался, что он бывший майор ВВС России, который устроился на работу в качестве военного наемника "Вагнера" и совершил несколько боевых вылетов во время конфликта. Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с "Вагнером", для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей. Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что, по словам пилота, при выполнении задач он использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование авионики", – заявили в ведомстве.

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