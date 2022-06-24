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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке рассказали, зачем РФ может использовать пилотов "Вагнера" в войне против Украины

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Пилот российского Су-25 катапультировался и был взят в плен
Пилот российского Су-25 катапультировался и был взят в плен
Фото: EPA

Использование РФ пилотов частной военной компании "Вагнер" в войне против Украины может свидетельствовать о нехватке подготовленных экипажей. Об этом заявила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что ранее в июне был взят в плен пилот сбитого российского самолета Су-25. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, в ходе допроса оказалось, что он работает наемником в ЧВК "Вагнер". 

"Пилот признался, что он бывший майор ВВС России, который устроился на работу в качестве военного наемника "Вагнера" и совершил несколько боевых вылетов во время конфликта. Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с "Вагнером", для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей. Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что, по словам пилота, при выполнении задач он использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование авионики", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, также у них были сирийские номера телефонов.

31 мая в СБУ сообщили, что ВСУ уничтожили на Донбассе крупное подразделение наемников частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 24 июня российские оккупанты потеряли в Украине 216 самолетов и 183 вертолета.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: разведка, война России против Украины, Вагнер, пилот, ЧВК
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