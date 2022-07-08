Невзоров: У Гундяева, кроме бомбы, нет ни во что веры. Одни бомбослужения бомбородице

"Я не могу понять, почему РПЦ полностью на всей территории Украине не запрещена и не аннулирована", – отметил он.
На предположение, что разборки между конфессиями во время войны разъединят украинское общество, Невзоров сказал: "Я думаю, что сейчас наиболее удобное время, чтобы именно в реальности войны, когда не принято обращать внимание на такие мелочи и глупости, это, может, и разумно делать".
РПЦ – это колоссальная агентурная сеть, "помимо всего прочего, какими бы зайчиками, паиньками они не прикидывались", продолжил публицист.
"У РПЦ ведь нет никакого другого предназначения, кроме шовинистически-военного. [Патриарх РПЦ Кирилл, а в миру – Владимир] Гундяев на голубом глазу, с глупейшей мордой начинает объяснять, что Россия "никогда никого не обижала". Но мы-то понимаем, что любимая песенка там: "Была бы только бомба и бомба помощнее". Кроме бомбы, там нет ни во что веры, что каждый акафист – акафист препобомбной бомбе и все это бомбослужения бомбородице. Мы же понимаем, что они – просто обслуживающий персонал русского фашизма, который еще со времен идеолога русского фашизма Достоевского говорит: "Ибо сей народ – бомбоносец", – добавил Невзоров.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".