ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Если бы против Украины стояла только армия Шойгу, то Украина уже была бы за Ярославлем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзоров: Украина показывает какую-то невероятную, немыслимую, невиданную стабильность и храбрость
Невзоров: Украина показывает какую-то невероятную, немыслимую, невиданную стабильность и храбрость
Фото: lydianevzorova / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что те небольшие успехи, которые есть у российской армии в Украине, связаны с участием в войне на ее стороне частных военных компаний (ЧВК). Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Сейчас мы уже смело можем говорить, что практически все микроскопические, малые успехи на фронте – это успехи ЧВК, потому что если бы против Украины стояла только армия [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, то Украина уже давным-давно была бы за Ярославлем", – сказал Невзоров. 

Он назвал российскую армию "бутафорской", но отметил, что у нее очень большие запасы оружия.

"Против [украинской армии] воюет пусть и бутафорская, пропитая, разворованная, но армия, имеющая бесконечные [запасы оружия]. Я был в этих хранилищах в свое время, еще в 90-е годы. В хранилищах этого жуткого, старого, опасного, но смертельного железа действительно можно ездить на автомобилях часам", – отметил публицист. 

При этом он подчеркнул, что украинская армия уже пятый месяц демонстрирует необычайную храбрость. 

"Украина показывает какую-то невероятную, немыслимую, невиданную стабильность и храбрость. У меня было много орденов за личное мужество. Я их все поменял на коллекцию трилобитов. Ну просто я не люблю все эти побрякушки и не придаю им никакого значения. Но как человек, про которого ходили слухи, что он иногда бывает отважным, я тебе могу сказать, что очень легко быть отважным. Нелегко быть отважным продолжительное время. Очень тяжело, это самое мучительное, самое сложное – тащить на себе груз мучительной, тяжелой войны, которая ежесекундно требует этого мужества. Украина оказалась и на это способна", – сказал Невзоров. 

Публицист считает, что такой продолжительной демонстрации мужества от Украины не ожидал никто, он сам не ожидал. 

"Я считал, что будет масса всплесков храбрости, так необходимой на войнах жестокости – красивой и не очень. Но я не ожидал, что Украина будет так упорна и последовательна в своей храбрости. Понимаешь, это совершенно иная последовательность, чем та, которая бывает в России, где все необходимо подкреплять заградбатальонами", – сказал Невзоров. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается 135-й день. 

С учетом территории, захваченной российскими оккупантами после 2014 года, сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. 

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом ЧВК и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

На стороне России в войне принимают участие наемники российской частной военной компании "Вагнер", которые до этого были в других горячих точках – в Сирии, Судане, Ливии, ЦАР. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Сергей Шойгу, армия РФ, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека G
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте" G
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой G
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (247348)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (193828)
3
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (95084)
4
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (53582)
5
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (40075)
6
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (38945)
7
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (35182)
8
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (33957)
 
 
 
 