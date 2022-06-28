Жадан: За то, что российские солдаты убивают, насилуют и грабят в Украине, должен отвечать не только Путин, а все российское общество

Он подчеркнул: преступления в Украине совершал не персонально президент РФ Владимир Путин, а конкретные военнослужащие.

"Так или иначе российское общество должно нести коллективную ответственность за действия своего руководства и за действия своей армии. Потому что ты можешь сколь угодно поддерживать или не поддерживать президента Путина, ты можешь за него голосовать или не голосовать, но эти военные преступления на территории Украины совершал, совершает и, наверное, еще какое-то время будет совершать не персонально президент Путин, а российские солдаты. Молодые парни, которые пришли из российских городов – кто-то добровольно, кто-то по контракту, кто-то по мобилизации – и сейчас тут воюют, убивают наших граждан, насилуют наших граждан, грабят наши дома и уничтожают наши города", – сказал Жадан.

При этом, по мнению поэта, пока что российское общество не готово это осознать.

"За это должен отвечать не только Путин, за это, по моему мнению, должно отвечать, нести коллективную ответственность все российское общество. Насколько оно к этому готово? Очевидно, сейчас оно к этому абсолютно не готово. У них просто угар патриотизма, угар шовинистического задора и, насколько я понимаю, в своем большинстве они поддерживают агрессию. Для них абсолютно нормально, что их армия уничтожает соседнюю страну и воюет в соседней стране", – возмутился Жадан.

Он убежден, что со временем эти настроения изменятся.

"Для меня абсолютно очевидно, что эти настроения поменяются сразу, как только у них начнутся серьезные проблемы на фронте, как только у них начнутся серьезные экономические, социальные проблемы в стране. Очевидно, весь этот ура-патриотизм быстро испарится. Что они потом будут говорить? Интересно будет подождать и послушать", – сказал поэт.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube