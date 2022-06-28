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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жадан: За то, что российские солдаты убивают, насилуют и грабят в Украине, должен отвечать не только Путин, а все российское общество

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Жадан: Военные преступления на территории Украины совершает не персонально президент Путин, а российские солдаты
Жадан: Военные преступления на территории Украины совершает не персонально президент Путин, а российские солдаты
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

За преступления российских военнослужащих в Украине ответственность должно нести не только руководство России, но и все российское общество. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский поэт, прозаик, переводчик, музыкант Сергей Жадан.

Он подчеркнул: преступления в Украине совершал не персонально президент РФ Владимир Путин, а конкретные военнослужащие. 

"Так или иначе российское общество должно нести коллективную ответственность за действия своего руководства и за действия своей армии. Потому что ты можешь сколь угодно поддерживать или не поддерживать президента Путина, ты можешь за него голосовать или не голосовать, но эти военные преступления на территории Украины совершал, совершает и, наверное, еще какое-то время будет совершать не персонально президент Путин, а российские солдаты. Молодые парни, которые пришли из российских городов – кто-то добровольно, кто-то по контракту, кто-то по мобилизации  и сейчас тут воюют, убивают наших граждан, насилуют наших граждан, грабят наши дома и уничтожают наши города", – сказал Жадан.

При этом, по мнению поэта, пока что российское общество не готово это осознать. 

"За это должен отвечать не только Путин, за это, по моему мнению, должно отвечать, нести коллективную ответственность все российское общество. Насколько оно к этому готово? Очевидно, сейчас оно к этому абсолютно не готово. У них просто угар патриотизма, угар шовинистического задора и, насколько я понимаю, в своем большинстве они поддерживают агрессию. Для них абсолютно нормально, что их армия уничтожает соседнюю страну и воюет в соседней стране", – возмутился Жадан.

Он убежден, что со временем эти настроения изменятся. 

"Для меня абсолютно очевидно, что эти настроения поменяются сразу, как только у них начнутся серьезные проблемы на фронте, как только у них начнутся серьезные экономические, социальные проблемы в стране. Очевидно, весь этот ура-патриотизм быстро испарится. Что они потом будут говорить? Интересно будет подождать и послушать", – сказал поэт. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На оккупированных территориях Украины российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации. Среди них – убийства мирных жителей, изнасилования, мародерство. 

В Украине открыли около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях российских оккупантов. Как рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, украинские правоохранители идентифицировали 600 россиян, подозреваемых в военных преступлениях, 80 фигурантам уже сообщили о подозрении. 

Украинские власти призывают признать действия российской армии в Украине геноцидом, несколько государств уже приняли соответствующие решения. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Жадан, геноцид, армия РФ, Алеся Бацман, российская агрессия, мародеры, война России против Украины
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