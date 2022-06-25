Губерман: В начале войны я написал: "Грохочет подлая война и сердце рвет мое, Россия не сошла с ума, свихнулся царь ее". А на самом деле Россия сдвинулась

Губерман: Эпоха обернулась дикой сказкой и в древние вернула времена, российская орда сродни татарской, но только с артиллерией она Скриншот: RISODROM / YouTube

"Это самая подлая война из всех, о которых я читал или слышал. Подлее не бывает. Братоубийственная, – сказал Губерман. – Я был в числе множества идиотов, которые считали, что все это скопление войск [у границы Украины] для того, чтобы к нему (имеется в виду, президенту РФ Владимиру Путину. – "ГОРДОН") приезжали западные лидеры и держали его за руки".

Поэт сказал, что так же ошибся в своем прогнозе, что россияне эту войну не поддержат (опросы, проведенные в РФ после нападения на Украину, показывали, что войну одобряют более 80% россиян).

"Я ошибся еще в одном. Когда все это началось, я написал такой стишок: "Грохочет подлая война и сердце рвет мое, Россия не сошла с ума, свихнулся царь ее". А на самом деле Россия сдвинулась. Я давно это знал. Понимаете, убеждения важнее фактов. Какие бы факты мы ни приводили, убеждения человека не меняются. Если человеку, который думает, что Земля плоская, показать со спутника, что она круглая, он не поверит все равно. Так же и тут. А убеждения были наглухо сделаны пропагандой. Пропаганда потрясающая. Думаю, [нацистский пропагандист Йозеф] Геббельс ей бы позавидовал", – отметил Губерман.

Он сравнил действия российских оккупантов в Украине с монголотатарской ордой.

"Давайте я вам опять стишок почитаю. "Эпоха обернулась дикой сказкой и в древние вернула времена, российская орда сродни татарской, но только с артиллерией она". Ужасно, что гибнут люди. Но еще ужасно, что это подлая война. Очень подлая", – подчеркнул Губерман.

При этом он назвал ее "невероятным историческим событием", когда решается будущее многих стран.

"Решаются судьбы не только Украины, не только России (все-таки они определятся как-то), но и кучи разных стран... Путин еще недовоевал в Польше, недовоевал в Прибалтике и с удовольствием туда бы пошел. Поэтому Запад – твари позорные, потому что не поставляют вооружение [Украине в необходимых объемах]. Все, что есть, надо поставлять сегодня в Украину. Потому что, повторяю, столкновение совершенно историческое. Это, знаете, как если бы Авель сказал: "Что же ты, сука, делаешь?" – и дал Каину по морде. Или палкой, или камнем. Это вы сейчас и делаете", – резюмировал Губерман.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube