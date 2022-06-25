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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Губерман: В начале войны я написал: "Грохочет подлая война и сердце рвет мое, Россия не сошла с ума, свихнулся царь ее". А на самом деле Россия сдвинулась

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Губерман: Эпоха обернулась дикой сказкой и в древние вернула времена, российская орда сродни татарской, но только с артиллерией она
Губерман: Эпоха обернулась дикой сказкой и в древние вернула времена, российская орда сродни татарской, но только с артиллерией она
Скриншот: RISODROM / YouTube

Российский и израильский поэт Игорь Губерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что был поражен, когда Россия начала войну против Украины, и назвал ее "полным кошмаром".

"Это самая подлая война из всех, о которых я читал или слышал. Подлее не бывает. Братоубийственная, – сказал Губерман. – Я был в числе множества идиотов, которые считали, что все это скопление войск [у границы Украины] для того, чтобы к нему (имеется в виду, президенту РФ Владимиру Путину. "ГОРДОН"приезжали западные лидеры и держали его за руки".

Поэт сказал, что так же ошибся в своем прогнозе, что россияне эту войну не поддержат (опросы, проведенные в РФ после нападения на Украину, показывали, что войну одобряют более 80% россиян). 

"Я ошибся еще в одном. Когда все это началось, я написал такой стишок: "Грохочет подлая война и сердце рвет мое, Россия не сошла с ума, свихнулся царь ее". А на самом деле Россия сдвинулась. Я давно это знал. Понимаете, убеждения важнее фактов. Какие бы факты мы ни приводили, убеждения человека не меняются. Если человеку, который думает, что Земля плоская, показать со спутника, что она круглая, он не поверит все равно. Так же и тут. А убеждения были наглухо сделаны пропагандой. Пропаганда потрясающая. Думаю, [нацистский пропагандист Йозеф] Геббельс ей бы позавидовал", – отметил Губерман. 

Он сравнил действия российских оккупантов в Украине с монголотатарской ордой. 

"Давайте я вам опять стишок почитаю. "Эпоха обернулась дикой сказкой и в древние вернула времена, российская орда сродни татарской, но только с артиллерией она". Ужасно, что гибнут люди. Но еще ужасно, что это подлая война. Очень подлая", – подчеркнул Губерман.

При этом он назвал ее "невероятным историческим событием", когда решается будущее многих стран. 

ешаются судьбы не только Украины, не только России (все-таки они определятся как-то), но и кучи разных стран... Путин еще недовоевал в Польше, недовоевал в Прибалтике и с удовольствием туда бы пошел. Поэтому Запад – твари позорные, потому что не поставляют вооружение [Украине в необходимых объемах]. Все, что есть, надо поставлять сегодня в Украину. Потому что, повторяю, столкновение совершенно историческое. Это, знаете, как если бы Авель сказал: "Что же ты, сука, делаешь?" – и дал Каину по морде. Или палкой, или камнем. Это вы сейчас и делаете", – резюмировал Губерман. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной... Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент.

Он объяснил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля, "это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю". После этого, по мнению президента, должны начаться переговоры с Россией о деоккупации остальной части территории Украины. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская пропаганда, армия РФ, Игорь Губерман, российская агрессия, Йозеф Геббельс, война России против Украины
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