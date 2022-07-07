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Невзоров: России казалось, что ее армия – властительная жопа, способная испортить воздух на всей планете. На деле она оказалась очень мелкой жопочкой

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Невзоров: Выяснилось, что потенциал примерно как у Монголии. Но Россия никак не может прийти в себя
Невзоров: Выяснилось, что потенциал – примерно как у Монголии. Но Россия никак не может прийти в себя
Фото: lydianevzorova / Instagram

После нападения на Украину во всем мире стало понятно, что из себя представляет российская армия, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

Невзоров сравнил российскую армию с "пуш-апом".

"Пуш-ап бывает жопный, пуш-ап бывает сисечный. Это приспособление – объясняю зрителям – для зрительного увеличения груди или задницы. И вот Россия всегда имела этот пуш-ап в виде своей армии. Казалось, что это нечто колоссальное, нечто величавое, что это огнедышащая, в свежих алых прыщах, властительная, высокомерная жопа, которая способна испортить воздух сразу на всей планете. А не деле она оказалась очень мелкой жопочкой с очень скромным попердывательным потенциалом", – сказал публицист. 

По его мнению, война в Украине показала все проблемы российской армии, хотя сама Россия пока не хочет это принять.

"Этот жопный накладной пуш-ап на эту маленькую жопочку отвалился окончательно в Украине. Выяснилось, что потенциал – примерно как у Монголии. Но Россия никак не может прийти в себя. Она все думает, что она со своей огромностью, со своим нарисованным оскалом – мировое пугало. Но шляпу сорвало, рубище с пугала тоже сорвало, отовсюду лезут солома, палки... А пугало спятило, оно все еще продолжает думать, что ужасно страшное", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается 134-й день. 

Западные разведки и аналитики заявили, что в Украине российская армия столкнулась с рядом проблем, в том числе с логистическими и связанными с оснащением, которые привели к большим потерям, особенно на первом этапе войны. 

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупантов по состоянию на 7 июля составили около 36,7 тыс. человек. При этом официально Россия признала гибель только 498 военнослужащих. Это данные по состоянию на начало марта, после этого министерство обороны РФ их не обновляло. 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина настроена показать всему миру, что "так называемую вторую армию мира", как российскую армию часто называют в СМИ, "можно и нужно побеждать, нужно уничтожать". Он сказал, что российская армия – это не регулярное воинское формирование, а "армия убийц, мародеров и насильников".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, армия РФ, война России против Украины
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