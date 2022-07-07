Невзоров: России казалось, что ее армия – властительная жопа, способная испортить воздух на всей планете. На деле она оказалась очень мелкой жопочкой

Невзоров: Выяснилось, что потенциал – примерно как у Монголии. Но Россия никак не может прийти в себя Фото: lydianevzorova / Instagram

Невзоров сравнил российскую армию с "пуш-апом".

"Пуш-ап бывает жопный, пуш-ап бывает сисечный. Это приспособление – объясняю зрителям – для зрительного увеличения груди или задницы. И вот Россия всегда имела этот пуш-ап в виде своей армии. Казалось, что это нечто колоссальное, нечто величавое, что это огнедышащая, в свежих алых прыщах, властительная, высокомерная жопа, которая способна испортить воздух сразу на всей планете. А не деле она оказалась очень мелкой жопочкой с очень скромным попердывательным потенциалом", – сказал публицист.

По его мнению, война в Украине показала все проблемы российской армии, хотя сама Россия пока не хочет это принять.

"Этот жопный накладной пуш-ап на эту маленькую жопочку отвалился окончательно в Украине. Выяснилось, что потенциал – примерно как у Монголии. Но Россия никак не может прийти в себя. Она все думает, что она со своей огромностью, со своим нарисованным оскалом – мировое пугало. Но шляпу сорвало, рубище с пугала тоже сорвало, отовсюду лезут солома, палки... А пугало спятило, оно все еще продолжает думать, что ужасно страшное", – сказал Невзоров.

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