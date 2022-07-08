  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей

"Вы же ленинградец, петербуржец", – обратился к публицисту Гордон.

"Уже нет", – отметил Невзоров.

"Вы понимаете, что потеряли не только свою страну, но и свой город?" – спросил у Невзорова Гордон.

"А я очень легко к этому отношусь и вижу, до какой степени обезображен Петербург, – ответил публицист. – Я не думаю, что я смогу когда-нибудь с прежним чувством его увидеть. Я знаю, что этот город был осквернен Z, которая чертилась и которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей, к сожалению, тоже".

Невзоров подчеркнул, что с легкостью расстается с тем, что однажды любил, и не боится терять.

"Я думаю, что никогда мое отношение к Питеру уже не вернется", – подчеркнул он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube