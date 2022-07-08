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08 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей

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Невзоров: Я вижу, до какой степени обезображен Петербург
Невзоров: Я вижу, до какой степени обезображен Петербург
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и журналист Александр Невзоров, который выехал из РФ после того, как страна напала на Украину, в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, какие чувства испытывает сейчас по отношению к родному городу Санкт-Петербургу.

"Вы же ленинградец, петербуржец", – обратился к публицисту Гордон.

"Уже нет", – отметил Невзоров.

"Вы понимаете, что потеряли не только свою страну, но и свой город?" – спросил у Невзорова Гордон.

"А я очень легко к этому отношусь и вижу, до какой степени обезображен Петербург, – ответил публицист. – Я не думаю, что я смогу когда-нибудь с прежним чувством его увидеть. Я знаю, что этот город был осквернен Z, которая чертилась и которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей, к сожалению, тоже".

Невзоров подчеркнул, что с легкостью расстается с тем, что однажды любил, и не боится терять.

"Я думаю, что никогда мое отношение к Питеру уже не вернется",  –  подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского гражданства. По одним данным, они его уже получили, по другим – пока нет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, Санкт-Петербург, война России против Украины
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