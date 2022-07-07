  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека

22 июня замалчивающий нападение РФ на Украину Шнуров презентовал песню, посвященную Невзорову. В ней артист, используя нарративы российской пропаганды, высказал якобы свое отношение к осудившему войну РФ против Украины публицисту. Невзоров, комментируя премьеру, заявил, что никогда не мочится на могилы друзей.
"Что случилось со Шнуровым? Он ошизел вообще или просто зарабатывает деньги?" – спросил у Невзорова Гордон, упомянув эту песню.
"Ну ты же знаешь, что я ему ответил? Я не буду на эту тему – я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Откуда я знаю? Может, [у него] ипотека? Может, еще какие проблемы у человека", – сказал Невзоров.
Он отметил, что ранее Шнуров был благородным другом, но что с ним произошло сейчас, он не понимает.
Невзоров отметил, что не обижается на Шнурова за оскорбления в свой адрес, озвученные в песне.
"Я постараюсь сохранить о нем хорошие воспоминания. Я никогда не буду его обсуждать, – заявил Невзоров. – Война на то и война, чтобы обнажился каждый. И за это ей огромное спасибо".
Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.
Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.
Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.
В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.
Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.
В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского гражданства. По одним данным, они его уже получили, по другим – пока нет.
Шнуров находится в базе сайта "Миротворец" за "участие в мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".