Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзоров: Война на то и война, чтобы обнажился каждый
Невзоров: Война на то и война, чтобы обнажился каждый
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и журналист Александр Невзоров в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону прокомментировал перемены, которые произошли с его бывшим другом, российским артистом Сергеем Шнуровым.

22 июня замалчивающий нападение РФ на Украину Шнуров презентовал песню, посвященную Невзорову. В ней артист, используя нарративы российской пропаганды, высказал якобы свое отношение к осудившему войну РФ против Украины публицисту. Невзоров, комментируя премьеру, заявил, что никогда не мочится на могилы друзей

"Что случилось со Шнуровым? Он ошизел вообще или просто зарабатывает деньги?" – спросил у Невзорова Гордон, упомянув эту песню.

"Ну ты же знаешь, что я ему ответил? Я не буду на эту тему  я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Откуда я знаю? Может, [у него] ипотека? Может, еще какие проблемы у человека", – сказал Невзоров.

Он отметил, что ранее Шнуров был благородным другом, но что с ним произошло сейчас, он не понимает.

Невзоров отметил, что не обижается на Шнурова за оскорбления в свой адрес, озвученные в песне. 

"Я постараюсь сохранить о нем хорошие воспоминания. Я никогда не буду его обсуждать,  заявил Невзоров. – Война на то и война, чтобы обнажился каждый. И за это ей огромное спасибо". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского гражданства. По одним данным, они его уже получили, по другим – пока нет.

Шнуров находится в базе сайта "Миротворец" за "участие в мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, Сергей Шнуров, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 