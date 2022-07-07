  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека

Невзоров: Война на то и война, чтобы обнажился каждый Фото: nevzorovofficial / Instagram

22 июня замалчивающий нападение РФ на Украину Шнуров презентовал песню, посвященную Невзорову. В ней артист, используя нарративы российской пропаганды, высказал якобы свое отношение к осудившему войну РФ против Украины публицисту. Невзоров, комментируя премьеру, заявил, что никогда не мочится на могилы друзей.

"Что случилось со Шнуровым? Он ошизел вообще или просто зарабатывает деньги?" – спросил у Невзорова Гордон, упомянув эту песню.

"Ну ты же знаешь, что я ему ответил? Я не буду на эту тему – я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Откуда я знаю? Может, [у него] ипотека? Может, еще какие проблемы у человека", – сказал Невзоров.

Он отметил, что ранее Шнуров был благородным другом, но что с ним произошло сейчас, он не понимает.

Невзоров отметил, что не обижается на Шнурова за оскорбления в свой адрес, озвученные в песне.

"Я постараюсь сохранить о нем хорошие воспоминания. Я никогда не буду его обсуждать, – заявил Невзоров. – Война на то и война, чтобы обнажился каждый. И за это ей огромное спасибо".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube