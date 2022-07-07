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07 июля, 2022
 
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41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео

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Савченко в декабре 2021 года говорила, что не состоит в отношениях
Савченко в декабре 2021 года говорила, что не состоит в отношениях
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, а сейчас защищающая Украину в составе ВСУ военнослужащая Надежда Савченко 7 июля разместила на своих страницах в Facebook и TikTok ролик, в котором запечатлена во время празднования Ивана Купалы.

41-летняя Савченко сперва позирует в кадре на берегу реки в военной форме и с венком на голове, а затем заходит в воду, чтобы по традиции бросить венок. 

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 года ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года она избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года она освобождена из-под стражи. В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем. В конце того же года она призналась, что не состоит в отношениях.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Савченко заявила, что вернулась на фронт. Она не разглашает, в составе каких войск ВСУ защищает Украину. 

Теги: Надежда Савченко, война России против Украины, Ивана Купала
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