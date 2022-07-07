"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты

"Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и четырехлетний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля. Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен", – написала художница.
Гапчинская сообщила, что в настоящее время находится в Киеве.
"Отплакала, отрезала волосы. Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива. Начала работать", – сообщила она.
Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским пара переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.
Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.
Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).