"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты

"Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и четырехлетний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля. Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен", – написала художница.

Гапчинская сообщила, что в настоящее время находится в Киеве.

"Отплакала, отрезала волосы. Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива. Начала работать", – сообщила она.

Фото: Євгенія Гапчинська / Facebook