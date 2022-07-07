Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
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"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты

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Муж Гапчинской Дмитрий служит в ВСУ
Муж Гапчинской Дмитрий служит в ВСУ
Фото: UAmade - подарунки та гарний настрій / Facebook

Украинская художница Евгения Гапчинская 7 июля опубликовала на своей странице в Facebook фото картины, которую написала после полномасштабного вторжения РФ в Украину. На ней изображена девочка с единорогом в окружении хищников.

"Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и четырехлетний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля. Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен", – написала художница. 

Гапчинская сообщила, что в настоящее время находится в Киеве. 

"Отплакала, отрезала волосы. Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива. Начала работать", – сообщила она.

Фото: Євгенія Гапчинська / Facebook
Фото: Євгенія Гапчинська / Facebook

Контекст:

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским пара переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).

Теги: Киев, война России против Украины, Евгения Гапчинская, художница
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