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07 июля, 2022
 
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"Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно

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Астафьева: Есть отдельная каста людей, которых я обвиняю. Это молодые, сильные ребята. Они могут бояться брать оружие, но они могут делать другую работу
Астафьева: Есть отдельная каста людей, которых я обвиняю. Это молодые, сильные ребята. Они могут бояться брать оружие, но они могут делать другую работу
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева 6 июля в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Татьяны Гончаровой, заявила, что обвиняет очень многих людей в том, что они либо покинули Украину, либо остались в стране, но не помогают ВСУ, хотя могли бы сделать много полезного.

"Есть отдельная каста людей, которых я обвиняю. Это молодые, сильные ребята. Они могут бояться брать оружие, но они могут делать другую работу – разгружать фуры, что-то носить, охранять. Что они сейчас делают? Курят кальяны и пьют шаманское и не стесняются это выкладывать, сука. Вот это бесит, – возмутилась певица. – И другие – это девушки, которые типа занимаются благотворительностью и с этими же ребятами тоже курят кальяны, пьют шампанское, целуются на камеру и говорят: "Сегодня мы закрыли еще один сбор".

По словам Астафьевой, в ответ на ее упреки эти люди "очень много оправдываются".

"Пишут мне: "Ты, блин, да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Мне очень стыдно за этих людей, которые могли отчаянно делать хотя бы что-то. Пока ты куришь кальян, ты мог собрать бы 100 тыс. грн. Это факт", – резюмировала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Гончарова / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Астафьева стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогала готовить еду украинским защитникам

В начале июня артистка выступила с концертом для украинских защитников.

Теги: война России против Украины, Даша Астафьева, певица
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