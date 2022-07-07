  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно

Астафьева: Есть отдельная каста людей, которых я обвиняю. Это молодые, сильные ребята. Они могут бояться брать оружие, но они могут делать другую работу Фото: da_astafieva / Instagram

"Есть отдельная каста людей, которых я обвиняю. Это молодые, сильные ребята. Они могут бояться брать оружие, но они могут делать другую работу – разгружать фуры, что-то носить, охранять. Что они сейчас делают? Курят кальяны и пьют шаманское и не стесняются это выкладывать, сука. Вот это бесит, – возмутилась певица. – И другие – это девушки, которые типа занимаются благотворительностью и с этими же ребятами тоже курят кальяны, пьют шампанское, целуются на камеру и говорят: "Сегодня мы закрыли еще один сбор".

По словам Астафьевой, в ответ на ее упреки эти люди "очень много оправдываются".

"Пишут мне: "Ты, блин, да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Мне очень стыдно за этих людей, которые могли отчаянно делать хотя бы что-то. Пока ты куришь кальян, ты мог собрать бы 100 тыс. грн. Это факт", – резюмировала она.

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