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06 июля, 2022
 
Новости

Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи

Юрий и Елизавета Бардаш зарегистрировали брак в августе 2020 года
Юрий и Елизавета Бардаш зарегистрировали брак в августе 2020 года
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Украинская модель Елизавета Бардаш 6 июля в Instagram Stories прокомментировала расставание со своим мужем, украинским продюсером Юрием Бардашем, который называет себя русским человеком, а страну-агрессора РФ – великой державой.

"Все так рады, а для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи", – написала она.

Скриншот: lisa.bardash / Instagram
Скриншот: lisa.bardash / Instagram

Контекст:

Юрий и Елизавета Бардаш зарегистрировали брак в августе 2020 года. У пары есть дочь Сара (2020). Это второй ребенок Бардаша. В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у него родился сын Георгий (2012).

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy. 

17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". 

22 июня фронтмен продюсируемой Бардашем группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что тот намерен переехать в страну-агрессор Россию.

30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужаБардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты. 

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

После этого его супруга сообщила о расставании с ним

Теги: война России против Украины, семья, развод, Юрий Бардаш
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