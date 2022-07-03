Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский

"Друзья, зачем вы так накинулись на Бардаша. Во-первых, он никого не предавал. Предать можно тех, частью кого ты являешься. А разве он является частью украинского народа? А кто такой вообще украинец? Человек, который сбежал от войны сразу, как запахло жареным? Кто размышляет об украинской культуре с позиции "русского брата"? Человек, который предлагает нам капитулировать?", – задался вопросом Серга.
Он также вспомнил, как Бардаш избивал свою первую жену, украинскую певицу Луну (Кристину Герасимову).
"Разве является украинцем мужчина, который может поднять руку на женщину и не просто поднять, а еще и регулярно ее бить? Нет, такой не может быть украинским мужчиной. Это типичный русский", – заявил Серга.
Обращаясь к Бардашу, певец напомнил ему, что из Тбилиси, где сейчас находится продюсер, есть прямые рейсы в Россию.
В завершение ролика Серга высмеял Бардаша в стихотворении.
"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,
Переляканий з…бався на Шрі-Ланку,
Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,
Наче заєць у підпаленому лісі.
Твоя думка – плямочка на "простині",
Наче пукнув і стоїш весь у гівні,
Тож, Юрасик, відправляйся пішки на х…й,
Ти рабом був і помреш під гнітом страху", – прочитал Серга.
В комментарии к ролику он назвал Бардаша "сепаром".
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В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy".
22 июня фронтмен продюсируемой Бардашем группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что тот намерен переехать в страну-агрессора Россию.
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.