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03 июля, 2022
 
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Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский

Серга Бардашу: Тож, Юрасик, відправляйся пішки на х&hellip;й, ти рабом був і помреш під гнітом страху
Серга – Бардашу: Тож, Юрасик, відправляйся пішки на х…й, ти рабом був і помреш під гнітом страху
Фото: vony_razom / Instagram

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга отреагировал на слова проживающего в Грузии украинского продюсера Юрия Бардаша о том, что он считает себя русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. Свое видеообращение к Бардашу Серга разместил 3 июля в Instagram.

"Друзья, зачем вы так накинулись на Бардаша. Во-первых, он никого не предавал. Предать можно тех, частью кого ты являешься. А разве он является частью украинского народа? А кто такой вообще украинец? Человек, который сбежал от войны сразу, как запахло жареным? Кто размышляет об украинской культуре с позиции "русского брата"? Человек, который предлагает нам капитулировать?",  задался вопросом Серга.

Он также вспомнил, как Бардаш избивал свою первую жену, украинскую певицу Луну (Кристину Герасимову).

"Разве является украинцем мужчина, который может поднять руку на женщину и не просто поднять, а еще и регулярно ее бить? Нет, такой не может быть украинским мужчиной. Это типичный русский", – заявил Серга.

Обращаясь к Бардашу, певец напомнил ему, что из Тбилиси, где сейчас находится продюсер, есть прямые рейсы в Россию.

В завершение ролика Серга высмеял Бардаша в стихотворении.

"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,
Переляканий з…бався на Шрі-Ланку,
Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,
Наче заєць у підпаленому лісі.

Твоя думка – плямочка на "простині",
Наче пукнув і стоїш весь у гівні,
Тож, Юрасик, відправляйся пішки на х…й,
Ти рабом був і помреш під гнітом страху", – прочитал Серга.

В комментарии к ролику он назвал Бардаша "сепаром".

Контекст:

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.

17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он отметил, что ему "Бардаша жаль".

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy".

22 июня фронтмен продюсируемой Бардашем группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что тот намерен переехать в страну-агрессора Россию.

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

Теги: война России против Украины, Коля Серга, Юрий Бардаш
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