Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский

"Друзья, зачем вы так накинулись на Бардаша. Во-первых, он никого не предавал. Предать можно тех, частью кого ты являешься. А разве он является частью украинского народа? А кто такой вообще украинец? Человек, который сбежал от войны сразу, как запахло жареным? Кто размышляет об украинской культуре с позиции "русского брата"? Человек, который предлагает нам капитулировать?", – задался вопросом Серга.

Он также вспомнил, как Бардаш избивал свою первую жену, украинскую певицу Луну (Кристину Герасимову).

"Разве является украинцем мужчина, который может поднять руку на женщину и не просто поднять, а еще и регулярно ее бить? Нет, такой не может быть украинским мужчиной. Это типичный русский", – заявил Серга.

Обращаясь к Бардашу, певец напомнил ему, что из Тбилиси, где сейчас находится продюсер, есть прямые рейсы в Россию.

В завершение ролика Серга высмеял Бардаша в стихотворении.

"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,

Переляканий з…бався на Шрі-Ланку,

Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,

Наче заєць у підпаленому лісі.

Твоя думка – плямочка на "простині",

Наче пукнув і стоїш весь у гівні,

Тож, Юрасик, відправляйся пішки на х…й,

Ти рабом був і помреш під гнітом страху", – прочитал Серга.

В комментарии к ролику он назвал Бардаша "сепаром".

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