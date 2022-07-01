Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото

Серга (справа) не стал пока разглашать подробности встречи с Пенном (слева) Фото: vony_razom / Instagram

"Потом расскажу", – подписал он фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)

На странице благотворительного проекта Vony Razom в Instagram также опубликованы снимки Пенна и Серги. Они позируют возле картины, которая является одним из лотов благотворительного аукциона.

"Невероятно, но правда! Теперь наша особенная картина в коллекции легендарного Шона Пенна", – говорится в публикации.