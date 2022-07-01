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01 июля, 2022
 
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Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото

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Серга (справа) не стал пока разглашать подробности встречи с Пенном (слева)
Серга (справа) не стал пока разглашать подробности встречи с Пенном (слева)
Фото: vony_razom / Instagram

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга встретился с американским актером Шоном Пенном, который прибыл в Украину для съемок документального фильма о российской агрессии. Совместное фото с актером Серга разместил 1 июля в Instagram.

"Потом расскажу",  подписал он фото.

На странице благотворительного проекта Vony Razom в Instagram также опубликованы снимки Пенна и Серги. Они позируют возле картины, которая является одним из лотов благотворительного аукциона.

"Невероятно, но правда! Теперь наша особенная картина в коллекции легендарного Шона Пенна", – говорится в публикации.

Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: война России против Украины, Шон Пенн, Коля Серга
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